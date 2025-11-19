Go to PunjabKesari.in

पर्थ: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहले एशेज टेस्ट से पहले नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए टीम कैंप की धड़कनें बढ़ा दीं। अभ्यास के दौरान उनकी कलाई में चोट लगती दिखी, जिसके बाद फिजियो उन्हें तुरंत मेडिकल टेंट में लेकर गए।

हालांकि टीम के लिए राहत की बात यह रही कि थोड़े समय बाद स्मिथ मैदान पर लौटे और शैडो बैटिंग करते दिखाई दिए। इससे संकेत मिला कि चोट गंभीर नहीं है और वे शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए उपलब्ध रह सकते हैं।

स्मिथ एशेज इतिहास के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने 37 एशेज टेस्ट में 3,417 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। इस साल उन्होंने छह टेस्ट में 515 रन बनाए हैं और उनका औसत 51.50 रहा है।

ऑस्ट्रेलिया पहले एशेज टेस्ट के लिए स्मिथ की कप्तानी में उतरेगा, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस सितंबर में लगी कमर की चोट के कारण बाहर हैं।

पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में टेस्ट खेला था, तब उन्हें भारत के खिलाफ 295 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी। उस मैच में भारतीय बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने शानदार शतक जमाए थे।

ऑस्ट्रेलिया की टीम:

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरलैंड, बो वेबस्टर।

इंग्लैंड की टीम:

बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (उपकप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग, मार्क वुड।