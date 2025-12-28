Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में भले ही स्टीव स्मिथ का बल्ला खामोश रहा हो, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे एशेज टेस्ट में स्मिथ ने एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ते हुए एशेज इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस खास सूची में अब उनसे आगे सिर्फ महान सर डॉन ब्रैडमैन हैं।

बॉक्सिंग डे टेस्ट में नहीं चला स्मिथ का बल्ला

मेलबर्न टेस्ट में स्टैंड-इन कप्तान स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहली पारी में वे सिर्फ 9 रन बनाकर जोश टंग का शिकार बने, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 24 रन नाबाद बनाए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों के लिए यह मैच बेहद मुश्किल साबित हुआ और टीम दोनों पारियों में 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी।

एशेज में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक रन 

1. सर डॉन ब्रैडमैन - 5028 रन 
2. स्टीव स्मिथ - 3553 रन 
3. एलन बॉर्डर - 3222 रन 
4. स्टीव वॉ - 3173 रन 

एशेज में स्मिथ का दमदार रिकॉर्ड

हालांकि मौजूदा एशेज सीरीज में स्मिथ बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका कुल टेस्ट रिकॉर्ड शानदार रहा है। 36 वर्षीय स्मिथ ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ 40 टेस्ट मैचों में 3553 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने एलन बॉर्डर (3548 रन) को पीछे छोड़ दिया है। एशेज में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में अब स्मिथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

मेलबर्न पिच पर स्मिथ की नाराजगी

मैच के बाद स्टीव स्मिथ ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि विकेट बल्लेबाज़ों के लिए जरूरत से ज्यादा कठिन था। स्मिथ के मुताबिक, 'दो दिनों में 36 विकेट गिरना शायद कुछ ज्यादा ही था। विकेट पर काफी मदद थी और कोई भी बल्लेबाज सेट नहीं हो सका। अगर घास थोड़ी कम होती, तो शायद मुकाबला ज्यादा संतुलित रहता।'

एशेज सीरीज का हाल

मेलबर्न में इंग्लैंड की 4 विकेट से जीत के बाद एशेज सीरीज का स्कोर अब 3-1 हो गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज़ अपने नाम कर चुका है, लेकिन टीम की कोशिश होगी कि 4 जनवरी से सिडनी में शुरू होने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट में जीत के साथ एशेज का समापन किया जाए।