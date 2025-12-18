एडिलेड : ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने एशेज में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 9 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए इतिहास रच दिया है। स्टार्ट नंबर 9 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए 10 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्टार्क ने यह उपलब्धि एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के दौरान हासिल की। ​​नंबर 9 पर बैटिंग करते हुए स्टार्क ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 75 गेंदों में 54 रन बनाए जिसमें 9 चौके शामिल थे।

नंबर 9 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्ले से बहुत उपयोगी रहे हैं, उन्होंने 24.57 की औसत से 1,745 रन बनाए हैं जिसमें 95 पारियों में 9 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 है। उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड (127 टेस्ट में 2,305 रन, एक शतक और पांच अर्धशतक के साथ) और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी (58 टेस्ट में 1,275 रन, एक शतक और पांच अर्धशतक के साथ) हैं, जिनके नाम 6-6ह पचास से ज्यादा स्कोर हैं।

घर पर यह एशेज सीरीज अब तक स्टार्क के लिए किसी सपने से कम नहीं रही है। उन्होंने तीन टेस्ट में 47.66 की औसत से 143 रन बनाए हैं जिसमें तीन पारियों में दो अर्धशतक शामिल हैं। वह सीरीज में पांचवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 15.33 की औसत से 18 विकेट लिए हैं जिसमें 5 पारियों में दो बार 5 विकेट और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/58 रहा है और वह विकेट लेने वालों की सूची में सबसे ऊपर हैं।