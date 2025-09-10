कोलंबो : चामरी अटापट्टू इस महीने के अंत में होने वाले महिलाओं के वनडे विश्व कप में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी करेंगी। सह मेजबान टीम पिछले 12 चरण में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच सकी है और अटापट्टू को उम्मीद है कि इस बार वे इस मिथक को तोड़ देंगे।

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बुधवार को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डिसिल्वा और अनुष्का संजीवनी की अनुभवी बल्लेबाजी तिकड़ी को शामिल करने से टीम में गहराई आएगी। इस साल श्रीलंका की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रही हर्षिता ने आठ मैच में 48 के औसत से 336 रन बनाए हैं जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं।

वहीं देवमी विहंगा चार मैच में 11 विकेट लेकर श्रीलंका की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रही हैं। श्रीलंकाई टीम 30 सितंबर को गुवाहाटी में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी जिसके बाद टीम चार अक्टूबर को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए कोलंबो लौटेगी।

श्रीलंकाई टीम :

चामरी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी (उपकप्तान और विकेटकीपर), इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पिउमी वाथसाला, इनोका रणवीरा, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा, अचिनी कुलसूरिया।