नई दिल्ली : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट , तीन एकदिवसीय और पांच टी-20 मैचों की सीरीज शुरु होने जा रही है और इसका पहला टेस्ट शुक्रवार से कोलकाता के इडेन गाडर्ंस स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एकदिवसीय सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद टी-20 सीरीज जीतकर भारतीय टीम उत्साहित हैं। इससे पहले पिछले महीने भारत ने घरेलु मैदान पर वेस्टइंडीज को एकतरफा मुकाबले में हराया था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के तय कार्यक्रम के अनुसार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच खेले जायेंगे। गांधी-मंडेला ट्रॉफी का पहला मैच 14 नवंबर से कोलकाता के इडेन गाडर्ंस स्टेडियम में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

इसके बाद 30 नवंबर से एकदिवसीय सीरीज शुरु होगी। एकदिवीसय सीरीज का पहला मैच रांची में होगा। दूसरा एकदिवसीय मुकाबला तीन दिसंबर को रायपुर तथा तीसरी और आखिरी एकदिवसीय मैच छह दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा।

अगले वर्ष होने वाले टी-20 विश्वकप कप से पहले इस पांच मैचों की टी-20 सीरीज को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों टीमों के बीच पहला टी-20 मैच नौ दिसंबर को कटक खेला जाएगा। दूसरा मैच 11 दिसंबर को चंडीगढ़, तीसरा 14 दिसंबर को धर्मशाला, चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ और पांचवां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका शेड्यूल

पहला टेस्ट : 14 नवम्बर, कोलकाता स्थित ईडन गार्डन

दूसरा टेस्ट : 22 नवम्बर, गुवाहाटी स्थित बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम

पहला वनडे : 30 नवम्बर, रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स

दूसरा वनडे : 3 दिसम्बर, रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम

तीसरा वनडे : 6 दिसम्बर, विशाखापत्तनम स्थित ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम

पहला T20I : 09 दिसम्बर, कटक स्थित बाराबती स्टेडियम

दूसरा T20I : 11 दिसम्बर, न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लनपुर

तीसरा T20I : 14 दिसम्बर, धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम

चौथा T20I : 17 दिसम्बर, लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम

पांचवां T20I : 19 दिसम्बर, अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम