जोहान्सबर्ग: भारत दौरे से ठीक पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जेराल्ड कोएत्ज़ी (Gerald Coetzee) नामीबिया के खिलाफ एकमात्र टी20 मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें दूसरी ओवर की गेंदबाज़ी करते हुए पेक्टोरल मसल (छाती की मांसपेशी) में खिंचाव आया, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने पुष्टि की है कि कोएत्ज़ी आगे मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और उनकी चोट की जांच देश लौटने के बाद की जाएगी। इससे पहले टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्वेना माफाका भी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण नामीबिया टी20 और पाकिस्तान दौरे से बाहर हो चुके हैं।

लगातार चोटों से जूझ रहे हैं कोएत्जी

यह पहला मौका नहीं है जब 25 वर्षीय कोएत्जी चोट का शिकार हुए हों। वह इस साल आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी से भी ग्रॉइन इंजरी के कारण बाहर थे। अब उनका पाकिस्तान दौरे की वनडे और टी20 सीरीज़ में खेलना भी संदिग्ध है।

हालांकि, साउथ अफ्रीका के पास अब भी मजबूत तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण मौजूद है जिसमें कगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी, मार्को जानसेन, वियान मुल्डर और कॉर्बिन बॉश जैसे नाम शामिल हैं।

कोएत्ज़ी ने अब तक 14 वनडे और 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 31 और 13 विकेट लिए हैं। टीम अब उम्मीद कर रही है कि वह भारत दौरे से पहले फिट होकर वापसी करें।

साउथ अफ्रीका का भारत दौरा 14 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच शामिल हैं।