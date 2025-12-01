स्पोर्ट्स डेस्क : महिला क्रिकेट की स्टार ऑल-राउंडर क्लो ट्रायॉन ने हाल ही में अपने जीवन का एक अहम मोड़ साझा किया, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर “A Lifetime of Us” लिखे कैप्शन के साथ शादी की अंगूठी और सफेद दिल वाला इमोजी पोस्ट किया। यह घोषणा उनके खेल करियर की बड़ी उपलब्धियों के बीच एक खूबसूरत निजी खुशी लेकर आई। मिशेल नेटिवल जो एक प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और कंटेंट क्रिएटर हैं, अब इस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर की जीवन यात्रा में नया अध्याय बन चुकी हैं। उनकी यह घोषणा 2025 महिला ODI वर्ल्ड कप के रोमांचक समापन के तुरंत बाद सामने आई।

वर्ल्ड कप 2025 में ट्रायॉन का दमदार प्रदर्शन

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुए 13वें ICC महिला ODI वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन खेल दिखाया। लॉरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी में टीम फ़ाइनल तक पहुंची, जहां नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज की। हालांकि दक्षिण अफ्रीका खिताब से चूक गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में क्लो ट्रायॉन का योगदान शानदार रहा। उन्होंने 89.79 के स्ट्राइक रेट और 29.33 के औसत से 176 रन बनाए, जिनमें एक महत्वपूर्ण हाफ-सेंचुरी भी शामिल थी। बॉलिंग में भी वे उतनी ही प्रभावी रहीं, 4.95 की इकॉनमी और 37.16 के औसत से आठ इनिंग्स में छह विकेट अपने नाम किए।

WPL 2026 में UP वॉरियर्स ने किया शामिल

वर्ल्ड कप में प्रभावित करने के बाद ट्रायॉन की लोकप्रियता और बढ़ी। 27 नवंबर 2025 को हुए WPL मेगा ऑक्शन में UP वॉरियर्स ने उन्हें 30 लाख में खरीदकर आगामी सीजन के लिए अपने दल में शामिल किया। टूर्नामेंट का चौथा संस्करण 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। वहीं, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी, जिसने 2023 से शुरू हुए लीग के तीन में से दो खिताब जीते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रायॉन का प्रभावशाली रिकॉर्ड

क्लो ट्रायॉन का अंतरराष्ट्रीय करियर बताता है कि वे आधुनिक क्रिकेट की सबसे भरोसेमंद ऑल-राउंडर क्यों मानी जाती हैं। ODI में उन्होंने 102 पारियों में 2,292 रन बनाए हैं, जिसमें 14 हाफ-सेंचुरी शामिल हैं। 100.30 का स्ट्राइक रेट और 26.65 का औसत उनके खेल की आक्रामक और स्थिर शैली को दर्शाता है।

बॉलिंग में भी वे विशेष प्रदर्शन करती आई हैं, 62 विकेट, 4.42 का इकॉनमी रेट और इंग्लैंड के खिलाफ एक यादगार फाइव-विकेट हॉल उनके कौशल को प्रमाणित करते हैं। टी20 इंटरनेशनल में भी वे निरंतर प्रभाव छोड़ती हैं। 113 मैचों में 1,283 रन, 132.81 का स्ट्राइक रेट और 39 विकेट उन्हें एक पूर्ण ऑल-राउंडर की श्रेणी में मजबूती से रखता है। टेस्ट क्रिकेट में खेल के सीमित अवसरों के बावजूद, उनकी तकनीक और संतुलन ने उन्हें मूल्यवान खिलाड़ी साबित किया है।

मैदान से परे भी प्रेरणादायक है ट्रायॉन का सफर

क्लो ट्रायॉन का मिशेल नेटिवल के साथ नया रिश्ता उनके प्रशंसकों के लिए खुशी का मौका है। मैदान पर उनकी सफलता के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन की यह उपलब्धि भी उनके चाहने वालों को प्रेरित करती है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट की प्रमुख हस्तियों में शामिल ट्रायॉन अब अपने करियर के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू कर चुकी हैं, और फैंस उनके आने वाले सफ़र को लेकर बेहद उत्साहित हैं।