कोलकाता: एडन गार्डन्स की पिच पर हो रही भारी आलोचना के बीच पूर्व भारतीय कप्तान और CAB अध्यक्ष सौरव गांगुली क्यूरेटर सुजान मुखर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। गांगुली ने साफ कहा कि यह पिच टीम इंडिया की मांग पर तैयार की गई थी और इसके लिए क्यूरेटर को दोष देना गलत है।

टेस्ट 3 दिन में खत्म होने की कगार पर

कोलकाता की पिच को अत्यधिक बॉलिंग-फ्रेंडली बताया जा रहा है। दूसरी पारी में 15 विकेट गिरने के बाद कई दिग्गजों ने सवाल उठाए। हरभजन सिंह ने तो इसे “RIP टेस्ट क्रिकेट” तक कह दिया। उनका कहना था कि इस पिच पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी संघर्ष करते।

गांगुली ने टीम प्रबंधन पर डाला ठीकरा

गांगुली ने कहा: 'पिच भारतीय टीम की मांग पर बनाई गई है। जब आप चार दिनों तक पिच को पानी नहीं देते, तो यही होता है। क्यूरेटर सुजान मुखर्जी की कोई गलती नहीं।'

इससे पहले क्यूरेटर ने भी बताया था कि टीम प्रबंधन की ओर से ‘रैंक टर्नर’ जैसी कोई खास मांग नहीं आई थी।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 124 का टारगेट

तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष करते हुए भारत के सामने 124 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। कप्तान टेम्बा बावुमा ने 55* रन बनाकर टीम को लड़ने लायक स्कोर दिया।

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की। वहीं, पहली पारी में भारत के लिए KL राहुल (39) सबसे ज्यादा रन बना पाए, जबकि पंत और जडेजा ने 27-27 रन जोड़े। भारत पहली पारी में 189 पर आउट हुआ था।