मेलबर्न : MCG के क्यूरेटर मैट पेज ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 20 विकेट गिरने के बाद वह 'सदमे की हालत में' थे, जबकि ट्रैविस हेड ने ग्राउंड स्टाफ के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन्होंने सीम-फ्रेंडली पिच तैयार की जिसके कारण मैच दो दिन में खत्म हो गया। मैच जल्दी खत्म होने के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) को 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का नुकसान होने की उम्मीद है।

मैच के आखिरी तीन दिनों के लिए गर्म मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर सतह पर 10मिमी घास छोड़ने के पेज के फैसले पर काफी सवाल उठे, जब 142 ओवर में 36 विकेट गिरे, और इंग्लैंड ने दूसरे दिन देर से ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2011 के बाद अपनी पहली जीत हासिल की। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसी ही पिच‘तबाही'मचा देगी, और स्टीवन स्मिथ ने इतनी घास छोड़ने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, 'शायद इसने थोड़ा ज्यादा ही मदद की... शायद अगर इसे 10 से 8मिमी कर दिया जाता, तो यह एक अच्छी चुनौतीपूर्ण विकेट होती - शायद थोड़ी और संतुलित।'

पेज ने कहा कि वह परिणाम से 'वास्तव में निराश' हैं और उन्होंने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि MCG में फिर से दो दिन में मैच खत्म न हो। उन्होंने कहा, 'पहले दिन के बाद मैं सदमे की हालत में था, जो कुछ भी हुआ, एक दिन में 20 विकेट। मैं कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं हुआ और उम्मीद है कि फिर कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं होऊंगा।'

हेड, जिन्होंने दूसरी पारी में 46 रन बनाए जो मैच का सबसे बड़ा स्कोर था, ने पेज के प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि ग्राउंड स्टाफ के लिए यह 'बहुत मुश्किल' था। उन्होंने पिछले साल के MCG टेस्ट के लिए तैयार की गई पिचों से भी तुलना की - जिसमें भारत आखिरी सेशन में 7 विकेट गंवाकर मैच हार गया था और एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट से भी, जिसमें दोनों बैटिंग लाइन-अप ने खराब प्रदर्शन किया था।

उन्होंने कहा, 'मुझे उनके (पेज) लिए बुरा लग रहा है। यह बहुत मुश्किल है। आप अच्छी बॉलिंग से 1-2 मिमी छोड़ते हैं और आप खुद को पीछे पाते हैं, और आप अच्छी बैटिंग से 2-3 मिमी हटाते हैं और आप खुद को दूसरी तरफ पाते हैं।' मेलबर्न क्रिकेट क्लब (MCG) के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टुअटर् फॉक्स ने इशारा किया कि लापरवाह बैटिंग मैच जल्दी खत्म होने का एक कारण था और कहा कि वह पेज के साथ खड़े रहेंगे। फॉक्स ने कहा, 'हमने मैट को 8 साल पहले इसलिए लाया था क्योंकि उन्हें देश के सबसे अच्छे लोगों में से एक माना जाता है (अगर सबसे अच्छा नहीं तो) और मुझे अब भी यही विश्वास है और हमेशा रहेगा।'