नई दिल्ली (भारत) : पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली अब कोचिंग की दुनिया में नजर आएंगे। गांगुली को आगामी SA20 सीजन से पहले प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जो 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। गांगुली इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे जो फ्रैंचाइजी क्रिकेट में मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा। 

कैपिटल्स को उम्मीद होगी कि गांगुली की नियुक्ति से टीम की किस्मत बदलेगी। SA20 के पहले सीजन में ग्रुप चरण में शीर्ष पर रहने के बाद फ्रैंचाइजी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ फाइनल में हार गई थी। हालांकि हाल के वर्षों में उनका प्रदर्शन गिर गया है, 2023-24 और 2024-25 दोनों सीजन में टीम पांचवें स्थान पर रही और प्लेऑफ से भी चूक गए। 

यह नया अध्याय गांगुली के क्रिकेट सफर में एक और आयाम जोड़ता है। हालांकि मुख्य कोच के रूप में यह उनकी पहली औपचारिक भूमिका है, पूर्व भारतीय कप्तान नेतृत्व का भरपूर अनुभव लेकर आते हैं। 2015 से 2019 के बीच उन्होंने बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद वह 2019 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर बने। इसके तुरंत बाद गांगुली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष का पद संभाला और 2022 तक इस पद पर रहे।

गांगुली का प्रिटोरिया कैपिटल्स में जाना, दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स दोनों के सह-मालिक, JSW में क्रिकेट निदेशक के रूप में उनकी भूमिका से भी मेल खाता है। उनकी नियुक्ति JSW के अपने SA20 प्रोजेक्ट को मजबूत करने के इरादे का संकेत देती है और गांगुली टीम के भविष्य को आकार देने में गहराई से शामिल होंगे। गांगुली के लिए पहली बड़ी चुनौती 9 सितंबर को आएगी, जब SA20 खिलाड़ियों की नीलामी होगी। कैपिटल्स से इस नीलामी में साहसिक कदम उठाने की उम्मीद है क्योंकि वे अपने नए मुख्य कोच के नेतृत्व में अपनी टीम का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। 