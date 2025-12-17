स्पोर्ट्स डेस्क : बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के रोमांचक मुकाबले लगातार क्रिकेट फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। टूर्नामेंट के चौथे मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने सिडनी सिक्सर्स को तीन विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस मुकाबले में जहां पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आज़म एक बार फिर फ्लॉप रहे। वहीं इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर मैच का रुख स्ट्राइकर्स की ओर मोड़ दिया।

बाबर आजम की निराशाजनक बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। टीम को एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन बाबर आजम से एक बार फिर बड़ी पारी नहीं निकल पाई। उन्होंने 10 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल था। उनकी धीमी और छोटी पारी ने सिक्सर्स की मुश्किलें बढ़ा दीं। हालांकि विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप ने जिम्मेदारी संभालते हुए 28 गेंदों में 46 रन की तेज़ पारी खेली। उनकी पारी में आठ चौके और एक छक्का शामिल था। इसके अलावा जैक एडवर्ड्स ने 21 गेंदों में 32 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों का दबदबा

एडिलेड स्ट्राइकर्स के गेंदबाज़ों ने सिक्सर्स की बल्लेबाज़ी पर लगातार दबाव बनाए रखा। तेज़ गेंदबाज़ ल्यूक वुड ने किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट झटके। जेमी ओवरटन ने भी अपनी उपयोगिता साबित करते हुए 2 विकेट लिए, जबकि लेग स्पिनर लॉयड पोप ने 2 अहम सफलताएं हासिल कीं। इन गेंदबाज़ों के संयुक्त प्रयासों ने सिक्सर्स को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया।

लक्ष्य का पीछा : लियाम स्कॉट और ओवरटन चमके

160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स की शुरुआत संतुलित रही। लियाम स्कॉट ने आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए 31 गेंदों में 51 रन बनाए। उनकी पारी में तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे, जिसने स्ट्राइकर्स को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इसके बाद जेमी ओवरटन ने एक बार फिर टीम को संभाला। उन्होंने 20 गेंदों में 30 रन बनाए और अंत तक टिके रहते हुए स्ट्राइकर्स को 19.2 ओवर में जीत दिला दी।

जेमी ओवरटन बने प्लेयर ऑफ द मैच

शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जेमी ओवरटन को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि टीम लक्ष्य का पीछा करते समय काफी सहज महसूस कर रही थी। उन्होंने यह भी माना कि शुरुआती मैचों में जीत हासिल करना हमेशा खास होता है, खासकर इतनी मजबूत टीम के खिलाफ।

अंक तालिका में स्थिति

इस जीत के साथ एडिलेड स्ट्राइकर्स ने दो अंक हासिल कर अंक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। वहीं सिडनी सिक्सर्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा और वे सातवें स्थान पर खिसक गए हैं।