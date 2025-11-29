स्पोर्ट्स डेस्क: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बाद फैली अफवाहों पर दोनों ने पहली बार अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दी है। कई दिनों की चुप्पी के बाद दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में एक जैसा इमोजी जोड़ दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। फैंस इसे उनकी रिश्ते की स्थिति पर संकेत के तौर पर देख रहे हैं।

इंस्टाग्राम बायो में क्या बदलाव दिखा?

28 नवंबर 2025 को फैंस ने देखा कि स्मृति और पलाश ने अपने-अपने इंस्टाग्राम बायो में एक ही इमोजी जोड़ा है। दोनों की तरफ़ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह छोटा सा बदलाव फैंस के बीच बड़े संकेत की तरह गूंज रहा है। कई लोग इसे रिश्ते में "अब भी एकजुट रहने" का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सोशल मीडिया पर बढ़ते दखल के प्रति उनकी ‘साइलेंट रिप्लाई’ बता रहे हैं।

शादी क्यों टली?

खबरों के मुताबिक दोनों की शादी 23 नवंबर 2025 को तय थी, लेकिन समारोह तभी टाल दिया गया जब स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत खराब हो गई। बताया गया कि शादी वाले दिन सुबह उन्हें दिल के दौरे जैसे लक्षण दिखे और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसी वजह से दोनों परिवारों ने शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

इसके समानांतर ही सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाली अफवाहें फैलीं कि शादी से एक दिन पहले पलाश मुच्छल ने कथित तौर पर धोखा दिया। एक महिला के वायरल स्क्रीनशॉट्स ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। पलाश ने इन आरोपों पर अब तक सीधी टिप्पणी नहीं की है। स्मृति ने भी अपने इंस्टाग्राम से सगाई और प्री-वेडिंग तस्वीरें हटा दीं, जिससे चर्चाएं और तेज हो गई।

कोरियोग्राफर की प्रतिक्रिया से शांत हुआ कुछ विवाद

इस विवाद में कोरियोग्राफर गुलनाज़ खान और उनकी सहकर्मी नंदिका द्विवेदी का नाम भी उछाला गया, जिसके बाद गुलनाज़ ने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि किसी के साथ तस्वीर होना या सोशल रिश्ते होना, किसी व्यक्तिगत संबंध की पुष्टि नहीं करता। गुलनाज़ ने अफवाहों का खंडन करते हुए लोगों से गलत जानकारी न फैलाने की अपील की। उनके बयान के बाद कई फैंस ने अफवाहों को गंभीरता से लेना कम कर दिया।