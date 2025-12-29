मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने कहा कि सेलेक्टर्स को उस्मान ख्वाजा के संन्यास को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें चल रही एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए चुना जाएगा जो 4 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में शुरू होगा।

ऑस्ट्रेलिया पहले ही एशेज ट्रॉफी जीत चुका है क्योंकि उनसे पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन मैच लगातार जीते और चौथे में इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतकर 5-0 से क्लीन स्वीप होने से खुद को बचाया। गस एटकिंसन के बाहर होने के कारण, थ्री लायंस को आखिरी एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

सिडनी टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का भविष्य अनिश्चित है, ऐसी अफवाहें हैं कि वह एशेज के फाइनल में कोई फैसला ले सकते हैं क्योंकि वह अभी 39 साल के हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया अगले अगस्त में बांग्लादेश दौरे तक कोई और टेस्ट नहीं खेलेगा जो एशेज खत्म होने के 8 महीने बाद होगा।

कोच मैकडॉनल्ड ने कहा कि ख्वाजा के भविष्य के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है और उन्होंने बाहरी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'हमने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अटकलें बाहर से लगाई जा रही हैं। वह इस समय अपने परिवार के साथ हैं, कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं। हम सिडनी में तैयारी करेंगे, और हम हमेशा खिलाड़ियों से उनके भविष्य के बारे में बात करते रहते हैं और उनसे सीधे बात करते हैं। मेरी तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह सिडनी में रिटायर हो रहे हैं।'

मैकडॉनल्ड ने कहा कि इस साल ख्वाजा के प्रदर्शन ने उनके चयन को सही ठहराया है, इसलिए उम्मीद है कि वह सिडनी में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के रिटायर होने पर उन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक किसी खिलाड़ी का भविष्य कन्फर्म नहीं हो जाता, तब तक ऐसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, 'यह कुछ ऐसा होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस कैलेंडर ईयर में उनका परफॉर्मेंस सिलेक्शन के लिए काफी अच्छा रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि वह सिडनी में सेंटर पर फील्डिंग करते दिखेंगे। हमारी चुनौती यह है कि अगर हमारे कोई महान खिलाड़ी रिटायर होता है, तो आप उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप किसी के भविष्य के बारे में पक्का नहीं हो जाते, तब तक यह बहुत मुश्किल होता है।'

ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय से ओपनर के तौर पर एशेज की शुरुआत की थी, लेकिन पर्थ में पीठ में ऐंठन के बाद उन्होंने ओपनिंग नहीं की। वह ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खेले और शुरुआत में उन्हें एडिलेड के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन स्टीव स्मिथ की बीमारी के कारण उन्हें नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए वापस बुलाया गया। उन्होंने उस मैच में 82 और 40 रन बनाए और मेलबर्न के लिए अपनी जगह बनाए रखी जिसमें पहली पारी में मुश्किल पिच पर उन्होंने 29 रन बनाए।