स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने सुपर स्मैश टी20 लीग में बाएं हाथ से बल्लेबाज़ी कर सबको चौंका दिया। ओटागो की ओर से खेलते हुए उन्होंने लेफ्ट-आर्म स्पिनर जेडन लेनॉक्स के खिलाफ न सिर्फ छक्का जड़ा, बल्कि शानदार कवर ड्राइव भी खेला। यह प्रयोग किसी एक गेंद तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति का हिस्सा था।

'ये कोई सनक नहीं, सालों की ट्रेनिंग का नतीजा है'

फिलिप्स ने ESPN क्रिकइन्फो से बातचीत में कहा, 'मैं बाएं हाथ से बल्लेबाज़ी का अभ्यास लंबे समय से कर रहा हूं। ये सिर्फ मज़े के लिए नहीं है। इसका मकसद दिमाग और हाथों के दोनों हिस्सों को एक्टिव रखना और खासकर लेफ्ट-आर्म स्पिन के खिलाफ बेहतर विकल्प तैयार करना है।' उन्होंने आगे जोड़ा, 'ये ज़्यादा भविष्य की तैयारी है। जब मैच में लेफ्ट-आर्म स्पिन का दबाव हो, तब यह हथियार काम आ सकता है।'

सुपर स्मैश बना प्रयोगशाला

फिलिप्स ने खुलासा किया कि वह करीब 10 साल की उम्र से बाएं हाथ से बल्लेबाज़ी कर सकते हैं। 'मैंने बचपन में लेफ्ट-हैंड बैटर बनने का सोचा था, लेकिन दाएं हाथ से ही खेलता रहा। करीब 20 साल की उम्र में सुपर स्मैश को एक मंच की तरह देखा, जहां इस स्किल को आज़माया जा सके।' नेट्स में उन्होंने तेज गेंदबाज़ों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ बाएं हाथ से अभ्यास किया, ताकि यह सिर्फ एक ट्रिक न रह जाए।

भारत दौरे और T20 वर्ल्ड कप 2026 पर नजर

भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए फिलिप्स इस विकल्प को गंभीरता से तैयार कर रहे हैं। भारत के पास अक्षर पटेल जैसे लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं, जिनके खिलाफ लेफ्ट-हैंड फिलिप्स मैच-अप को बेअसर कर सकते हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में कब दिखेगा नया अवतार?

फिलिप्स ने साफ किया कि वह इस हथकंडे का इस्तेमाल सोच-समझकर करेंगे। 'मैं इसे तब इस्तेमाल करूंगा, जब खोने के लिए कुछ न हो। आखिरी ओवरों में, जब जोखिम लेना जरूरी हो।'

फॉर्म में चल रहे फिलिप्स, बड़ा रिकॉर्ड भी निशाने पर

फिलिप्स हालिया फॉर्म में शानदार दिख रहे हैं। उन्होंने अपने पिछले टी20 मुकाबले में ओटागो के लिए नाबाद 90 रन बनाए। अब उन्हें T20I करियर के 2000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 71 रन की जरूरत है। ऐसा करने पर वह मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन और ब्रेंडन मैकुलम के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे कीवी बल्लेबाज बन जाएंगे।