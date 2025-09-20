स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में उन्होंने मात्र 50 गेंदों में शतक जड़कर भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस धमाकेदार पारी के साथ उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक बनाया था। इतना ही नहीं, स्मृति अब महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं।

स्मृति का तूफानी प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में 14 चौके और 4 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। हालांकि, वह अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकीं और 63 गेंदों में 17 चौके और 5 छक्कों के साथ 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इससे पहले, दूसरे वनडे में भी उन्होंने 91 गेंदों में 14 चौके और 4 छक्कों की मदद से 117 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनकी इस फॉर्म ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खासा परेशान किया।

महिला वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक

स्मृति मंधाना ने इस तूफानी शतक के साथ महिला वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस सूची में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग हैं, जिन्होंने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों में शतक बनाया था। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी हैं, जिन्होंने इसी मैच में 57 गेंदों में शतक बनाया। स्मृति ने मूनी को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

2025 में स्मृति की शतकीय धमक

स्मृति मंधाना ने 2025 में वनडे क्रिकेट में अपना चौथा शतक पूरा किया। इससे पहले 2024 में भी उन्होंने चार शतक जड़े थे। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में वह लगातार दो साल से शीर्ष पर हैं। इस साल साउथ अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स भी चार शतक बना चुकी हैं, लेकिन स्मृति की गति और निरंतरता उन्हें खास बनाती है।

भारत की नई रिकॉर्ड-ब्रेकर

स्मृति मंधाना की इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीता, बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी तारीफ हो रही है। उनकी इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जो स्मृति की प्रतिभा और समर्पण को दर्शाता है।