स्पोर्ट्स डेस्क : एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5000 रन पूरे कर लिए। इस बाएं हाथ की बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के मौजूदा महिला विश्व कप मैच में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

मंधाना 5000 वनडे रन बनाने वाली दूसरी भारतीय-महिला खिलाड़ी बनीं

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल ने शानदार साझेदारी की। रावल को अपनी लय में आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मंधाना ने आक्रामक भूमिका बखूबी निभाई और शानदार अर्धशतक जमाया। किम गार्थ की गेंद पर लगाए गए उनके शानदार छक्के ने मंधाना को महिला वनडे मैचों में 5000 रनों का आंकड़ा छूने में मदद की और ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई।

महिला वनडे में सर्वाधिक रन

मिताली राज - 7805

शार्लट एडवर्ड्स - 5992

सूजी बेट्स - 5925

सारा टेलर - 5873

स्मृति मंधाना - 5004*

मंधाना ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन बनाए

इसी के साथ ही स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गईं। उन्होंने महिला वनडे में एक वर्ष में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक वनडे रन का रिकॉर्ड बनाकर दिग्गज बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ दिया।

महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन

स्मृति मंधाना - 2025 में 1038* रन

बेलिंडा क्लार्क - 1997 में 970 रन

लॉरा वोल्वार्ड्ट - 2022 में 882 रन

डेबोरा एन हॉकले - 1997 में 880 रन

एमी एला सैटरथवेट - 2016 में 853 रन