स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टी20 कप्तान और मुंबई के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने घरेलू टी20 क्रिकेट में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के मौजूदा सत्र में केरल के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने मुंबई के लिए टी20 प्रारूप में सर्वाधिक रन जुटाने वाले बल्लेबाज के रूप में नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने आदित्य तारे, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। अपनी आक्रामक शैली और निरंतरता की बदौलत सूर्यकुमार ने यह साबित किया कि वह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, घरेलू क्रिकेट में भी एक खास पहचान रखते हैं।

मुंबई के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन: SKY का नया रिकॉर्ड

केरल के खिलाफ मुकाबले में तेजतर्रार 32 रनों की पारी खेलकर सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के लिए टी20 में सबसे अधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड आदित्य तारे के नाम था, जिन्होंने 1713 रन बनाए थे। सूर्यकुमार अब 71 मैचों में 1720+ रन जमा कर मुंबई के शीर्ष टी20 स्कोरर बन चुके हैं। उन्होंने 145.38 का स्ट्राइक रेट, 33.01 की औसत और 9 अर्धशतक के साथ ऐसा किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने श्रेयस अय्यर (1706) और अजिंक्य रहाणे (1592) जैसे सीनियर बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ा है।

केरल के खिलाफ मैच में आसिफ ने पलटा खेल

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस मुकाबले में मुंबई ने अच्छी शुरुआत नहीं की। आयुष म्हात्रे जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे (32) और सरफराज खान (52) ने दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की प्रभावी साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया। 12वें ओवर तक मुंबई का स्कोर तीन विकेट पर 99 था और टीम लक्ष्य की ओर आराम से बढ़ती दिख रही थी लेकिन तभी मैच पूरी तरह बदल गया।

आसिफ की घातक गेंदबाजी

केरल के तेज गेंदबाज आसिफ ने 18वां ओवर डालते हुए मुंबई को झकझोर दिया। उन्होंने एक ही ओवर में सेराज पाटिल (13), सूर्यकुमार यादव (32), शारदुल ठाकुर (0) को आउट कर मुंबई को मुश्किल में डाल दिया। आसिफ यहीं नहीं रुके आखिरी ओवर में उन्होंने शम्स मुलानी और हार्दिक तामोरे को हटाकर मुंबई की पारी 149 रनों पर समेट दी। आसिफ का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे प्रभावशाली रहा है। 32 वर्षीय इस गेंदबाज ने इस सीज़न में लखनऊ की पिच पर चार मैचों में 13 विकेट झटके हैं।

हारी मुंबई, लेकिन ग्रुप में बना हुआ है दबदबा

केरल के खिलाफ हार के बावजूद मुंबई की ग्रुप टेबल में स्थिति मजबूत बनी हुई है।

मुंबई – 16 अंक, ग्रुप में शीर्ष स्थान

केरल – तीसरी जीत, अब 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर

आंध्र – 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर

मुंबई की यह इस सत्र में पहली हार थी, लेकिन टीम अभी भी बेस्ट-8 में पहुंचने की प्रबल दावेदार है।