गुवाहाटी (असम) : भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की देरी पर अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर किया है और इसे कम्युनिकेशन और अपडेट की कमी के कारण "सबसे खराब एयरलाइन अनुभव" बताया है। सिराज दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका से 408 रन से शर्मनाक हार के बाद गुवाहाटी से हैदराबाद वापस जा रहे थे। 

सिराज ने बुधवार शाम को उड़ान के प्रस्थान में देरी पर दुख व्यक्त किया जिसे शाम 7.25 बजे उड़ान भरनी थी, उन्होंने एयरलाइन की संचार की कमी को उजागर किया। एक एक्स पोस्ट में सिराज ने लिखा, "गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या IX 2884 को 7.25 बजे उड़ान भरनी थी, हालांकि, एयरलाइन की ओर से कोई मैसेज नहीं दिया गया है, और बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई करने के बाद बिना किसी उचित कारण के उड़ान में देरी की है। यह वास्तव में निराशाजनक है, और यह हर यात्री की बुनियादी मांग है। उड़ान में 4 घंटे की देरी हुई और अभी भी कोई अपडेट नहीं होने से हम फंसे हुए हैं। सबसे खराब एयरलाइन अनुभव। मैं वास्तव में किसी को भी यह उड़ान लेने की सलाह नहीं दूंगा यदि वे कोई स्टैंड नहीं ले सकते।' 

सिराज के इस पोस्ट के बाद एयरलाइंट की तरफ से भी पोस्ट किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने X पर सिराज के पोस्ट के नीचे जवाब दिया, 'हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अचानक ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। एयरपोर्ट पर हमारी टीम सभी गेस्ट को जरूरी इंतज़ामों में एक्टिवली मदद कर रही है। हम समझते हैं कि यह स्थिति कितनी मुश्किल है और हम सच में आपके सब्र और समझ की तारीफ करते हैं। कृपया भरोसा रखें हमारी टीम आपको अपडेट देती रहेगी और हर मुमकिन मदद देगी।' 