स्पोर्ट्स डेस्क: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसी बीच टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी भविष्यवाणी से सबको चौंका दिया है। ‘लेजेंड्स 90’ की रिलीज के दौरान मीडिया से बातचीत में भज्जी ने न सिर्फ भारत को चैंपियन बताया, बल्कि सेमीफाइनल की चार टीमों के नाम भी गिना दिए।
सेमीफाइनल में इन 4 टीमों को देख रहे हैं हरभजन
हरभजन सिंह के मुताबिक, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें होंगी: भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान। भज्जी ने कहा कि भारत में खिताब बचाने की पूरी क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ICC टूर्नामेंट्स की सबसे खतरनाक टीम बताया, जबकि अफगानिस्तान को उनकी मजबूत स्पिन यूनिट के दम पर सेमीफाइनल का दावेदार माना।
इंग्लैंड को नहीं मिली जगह
हरभजन सिंह ने सेमीफाइनलिस्ट के रूप में इंग्लैंड का नाम नहीं लिया। गौरतलब है कि इंग्लैंड की टीम 2024 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन भज्जी को इस बार उन पर भरोसा नहीं दिखा।
2024 T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमें
पिछले T20 वर्ल्ड कप (2024) में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीमें थीं: भारत, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड।
BCCI ने घोषित की भारतीय टीम
भारत की T20 WC 2026 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह।
T20 वर्ल्ड कप 2026: भारत का पूरा शेड्यूल
7 फरवरी: भारत vs अमेरिका
12 फरवरी: भारत vs नामीबिया
15 फरवरी: भारत vs पाकिस्तान (कोलंबो)
18 फरवरी: भारत vs नीदरलैंड्स, सभी मुकाबले शाम 7 बजे शुरू होंगे।
ग्रुप्स का पूरा ब्योरा
ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड्स
ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल
ग्रुप D: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE, कनाडा