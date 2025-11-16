राजकोट : निशांत सिंधु (चार विकेट) और हर्षित राणा (तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ (नाबाद 68 ) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ए ने रविवार को दूसरे अनौपचारिक एकदिवसीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी।

132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। भारत ए का पहला विकेट नौवें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा। अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में छह चौके लगाते हुए 32 रनों की पारी खेली। उन्हें लुथो सिपामला ने आउट किया। भारत ए ने 27.5 ओवर में एक विकेट पर 135 रन बनाकर मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया।

तिलक वर्मा 62 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों में नौ चौको की मदद से 68 रनों की नाबाद मैच विजयी पारी खेली। इससे पहले आज यहां दक्षिण अफ्रीका ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज लुआन-द्रे प्रेटोरियस और रिवाल्डो मूनसामी की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 39 रन जोड़े। आठवें ओवर में हर्षित राणा ने लुआन-द्रे प्रेटोरियस (21) को आउटकर भारत ए को पहली सफलता दिलाई। 11वें ओवर में निशांत सिंधु ने रिवाल्डो मूनसामी (33) का शिकार कर लिया।

कप्तान माकेर्स ऐकरमैन (7) और जॉडर्न हरमन (5) को हर्षित ने आउट किया। सिंधु ने सिनेतेम्बा केशिले (तीन) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। 73 पर पांच विकेट गिरने के बाद संकट मे फंसी दक्षिण अफ्रीका के लिए डायन फॉरेस्टर और डेलानो पॉटजीटर की जोड़ी ने संभाल कर खेलते हुए छठे विकेट के लिए 34 रन जोड़े। 24वें ओवर में तिलक वर्मा ने डियान फॉरेस्टर (22) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

डेलानो पॉटजीटर (23) को प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना शिकार बनाया। 29वें ओवर में निशांत सिंधु ने एन पीटर और लुथो सिपामला को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने प्रीनेलान सुब्रायेन (15) को आउट कर दक्षिण अफ्रीका ए टीम का 132 के स्कोर पर अंत कर दिया। भारत ए के लिए निशांत सिंधु ने 14 रन देकर चार विकेट लिये। हर्षित राणा ने 21 रन देकर तीन विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा को दो विकेट मिले। तिलक वर्मा ने एक बल्लेबाज को आउट किया।