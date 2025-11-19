स्पोर्ट्स डेस्क : रावलपिंडी में पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे की त्रिकोणीय श्रृंखला से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने एक पत्रकार के अनपेक्षित सवाल पर शालीन लेकिन स्पष्ट जवाब देकर सबका ध्यान खींच लिया। एशियाई टी20 टीमों की रैंकिंग पर पूछे गए असंबंधित प्रश्न ने रजा को असहज करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्होंने बिना संयम खोए बड़ी परिपक्वता के साथ अपनी बात रखी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और क्रिकेट प्रशंसकों ने रजा के पेशेवर रवैये की जमकर सराहना की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा विवादित सवाल

टूर्नामेंट के पहले मैच से एक दिन पहले जिम्बाब्वे कप्तान मीडिया के सामने थे। इसी दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने विषय से हटकर एशिया की टी20 टीमों की रैंकिंग पर उनकी राय पूछी। सवाल का उद्देश्य उन्हें किसी ऑनलाइन बहस में शामिल करना प्रतीत हो रहा था। पत्रकार ने पूछा कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ और दूसरी सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम कौन सी है और क्या जिम्बाब्वे इस श्रृंखला में पहली, दूसरी या तीसरी सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीम का सामना करेगा।

सिकंदर रजा का सधी हुई शैली में जवाब

रज़ा ने पलभर भी विचलित हुए बिना बेहद सधी हुई शैली में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनते हुए वह अपनी टीम के अलावा किसी और देश की रैंकिंग पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने दृढ़ता से कहा, “जिम्बाब्वे इस समय अफ्रीका की दूसरी सबसे अच्छी टीम है। एशियाई टीमों की रैंकिंग मेरे लिए मायने नहीं रखती। जब मैं राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं रहूँगा, तब इस पर बात कर सकता हूँ।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़िम्बाब्वे टीम से जुड़े सवालों के लिए है, इसलिए उनका ध्यान केवल अपनी टीम की तैयारी और लक्ष्यों पर है।

फोकस अपनी टीम पर, न कि अनावश्यक तुलना पर

रजा ने यह भी कहा कि टीम का लक्ष्य अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ टीम को चुनौती देना है और ज़िम्बाब्वे लगातार सुधार की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह संकेत दिया कि किसी दूसरी महाद्वीप की टीमों की रैंकिंग पर बात करना न तो उनका उद्देश्य है और न ही उनकी पेशेवर भूमिका इसका समर्थन करती है।

फाइनल में जिम्बाब्वे की संभावना पर भी दिया करारा जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और सवाल आया कि क्या फाइनल में पहुँचना ज़िम्बाब्वे के लिए “अपसेट” माना जाएगा। इस पर रजा ने बेझिझक कहा, “शायद यह आपके लिए अप्रत्याशित हो, हमारे लिए नहीं। मैं माहौल समझ सकता हूँ, लगता है कि आप लोग हमें ज़्यादा संभावनाएं नहीं दे रहे।” यह जवाब दर्शाता है कि रजा अपनी टीम पर भरोसा रखते हैं और खिलाड़ियों के मनोबल को गिराने वाली किसी भी सोच को स्वीकार नहीं करना चाहते।

सोशल मीडिया पर मिली जोरदार प्रतिक्रिया

घटना का वीडियो सामने आते ही ट्विटर और फेसबुक पर लोगों ने रजा के शांत, पेशेवर और आत्मविश्वासी रवैये की प्रशंसा की। कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी टिप्पणी की कि रजा ने अपने जवाब से स्पष्ट कर दिया कि एक कप्तान का ध्यान सबसे पहले अपनी टीम पर होना चाहिए, न कि बाहरी विवादों में उलझने पर।