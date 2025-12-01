स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के स्टार ओपनर शुभमन गिल ने अपनी फिटनेस की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गिल 1 दिसंबर से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे इस हफ्ते बैटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। यह भारत के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रही T20I सीरीज में उनकी वापसी की संभावनाएं अब और मजबूत हो गई हैं।

गिल और श्रेयस अय्यर दोनों भारत के सबसे भरोसेमंद व्हाइट-बॉल बल्लेबाज चोट के कारण बाहर हैं, जिससे टीम का टॉप ऑर्डर काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में गिल की रिकवरी टीम इंडिया के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है।

गिल की रिकवरी: मामूली दिखी चोट ICU तक पहुंची

कोलकाता टेस्ट के दौरान शुभमन गिल को गर्दन में लगी चोट शुरुआत में मामूली लगी थी, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा। इस चोट के चलते वे बाकी टेस्ट और ODI सीरीज से बाहर हो गए। मुंबई में फिजियोथैरेपी और चंडीगढ़ में परिवार के साथ समय बिताने के बाद गिल अब बेंगलुरु CoE पहुंच चुके हैं, जहां वे नियंत्रित और वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत तेजी से फिटनेस की ओर लौट रहे हैं।

बीसीसीआई मेडिकल टीम ने बताया है कि, 'गिल को जल्दबाजी में नहीं खिलाया जाएगा। पूरी तरह फिट होने के बाद ही वे टीम से जुड़ेंगे।'

CoE में रिहैब: फिटनेस टेस्ट के बाद ही टीम में एंट्री

बेंगलुरु का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चोटिल खिलाड़ियों की वापसी के लिए अब भारत का प्रमुख केंद्र बन चुका है। गिल का रिहैब विशेष निगरानी में होगा, जिसमें स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और मैच फिटनेस पर फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक, गिल इस हफ्ते नेट्स में बल्लेबाजी शुरू करेंगे। यदि सब ठीक रहा, तो वे SA T20I सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे।

श्रेयस अय्यर की राह अभी लंबी

इसी बीच श्रेयस अय्यर की वापसी इतनी आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैच लेते समय उनकी तिल्ली में गंभीर चोट आई थी, जिसमें आंतरिक रक्तस्राव भी शामिल था। यह चोट जानलेवा स्थिति तक पहुंच गई थी। अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया में कई दिन अस्पताल में बिताए और उनकी वापसी 2026 की शुरुआत से पहले मुश्किल लग रही है।

गौर है कि गिल ने 2023 से 2131 ODI रन 56.07 की औसत से बनाए हैं। अय्यर ने इसी अवधि में 1380 रन 47.58 की औसत से बनाए। दोनों के बाहर होने से टीम इंडिया को अपने बैटिंग कॉम्बिनेशन में कई बदलाव करने पड़े हैं।