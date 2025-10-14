नई दिल्ली : भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में स्पिनर कुलदीप यादव के मैच जिताऊ प्रदर्शन की सराहना की। गिल ने क्रिकेट लाइव पर कहा, 'मैं कुलदीप से बेहद खुश हूं। वह हमेशा हमारे लिए स्ट्राइक बॉलर रहे हैं। और आप हमेशा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में खेलें, कलाई के स्पिनर को, खासकर कुलदीप जैसे गेंदबाज को, खिलाने के लिए ललचाते हैं।'

कप्तान ने आगे कहा, 'लेकिन कभी-कभी आपको अपने विकल्पों पर विचार करना पड़ता है, चाहे आप एक अतिरिक्त ऑलराउंडर के साथ उतरना चाहें या कलाई के स्पिनर के साथ। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको हमेशा खेल में बनाए रखते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की पिच पर खेल रहे हों।'

कुलदीप यादव ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे टेस्ट में आठ विकेट लिए जिसमें पहली पारी में शानदार 5 विकेट भी शामिल हैं। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने 12 विकेट लेकर श्रृंखला में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में समापन किया जिससे भारत की लाल गेंद वाली टीम में उनकी बढ़ती अहमियत का पता चलता है। भारत ने 2-0 से वाइटवॉश किया जो पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की पहली श्रृंखला जीत थी।

मैच की बात करें तो भारत ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन एक विकेट पर 63 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उसे जीत के लिए केवल 58 रन की जरूरत थी। भारत ने आखिर में 35.2 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बनाए। राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) के शतकों की मदद से अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (199 गेंदों पर 115 रन) और शाई होप (214 गेंदों पर 103 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की जिससे उसकी टीम 390 रन बनाने में सफल रही। इससे मैच पांचवें दिन तक खिंच गया।