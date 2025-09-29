दुबई: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवां खिताब जीता। हालांकि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) फिर एक बार बड़े मुकाबले में असफल रहे। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल केवल 12 रन ही बना सके और टीम की शुरुआत 10/2 पर खराब हो गई। यह उनके फाइनल में छठा कमजोर प्रदर्शन था, जिससे उनकी दबाव में खेलने की क्षमता पर सवाल उठ गए हैं।

गिल अब तक आठ ICC और एशिया कप फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण मुकाबलों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा।

शुभमन गिल का फाइनल में प्रदर्शन इस प्रकार है:

WTC फाइनल 2021: 28, 8

WTC फाइनल 2023: 13, 18

Asia Cup फाइनल 2023: 27*

ODI World Cup फाइनल 2023: 4

Champions Trophy फाइनल 2025: 31

Asia Cup फाइनल 2025: 12

इन आंकड़ों से पता चलता है कि गिल की फाइनल मैचों में औसत टेस्ट में 16.75, ODI में 36 और T20I में 12 है, जो उनकी अस्थिरता को दर्शाता है।

तिलक वर्मा बने मैच विनर

जब गिल संघर्ष कर रहे थे, तब तिलक वर्मा (22) ने शानदार पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई। पावरप्ले में बल्लेबाजी करते हुए तिलक ने संयमित और आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने हारिस रऊफ जैसे गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और नाबाद 69 रन की पारी खेलकर भारत को विजयी बनाया।

तिलक की शानदार परफॉर्मेंस केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं थी; उन्होंने पाकिस्तान के ओवरों में महत्वपूर्ण कैच भी लिए और अपनी आल-राउंड क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उनकी शांति और दबाव में प्रदर्शन ने उन्हें फाइनल का स्टैंडआउट खिलाड़ी बना दिया।

गिल पर चिंता

लगातार फाइनल में असफल होने से शुबमन गिल के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठते रहेंगे। भारत ने उनमें निवेश किया है और उन्हें टेस्ट टीम और IPL में नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दी है, लेकिन यदि उन्होंने जल्द ही प्रदर्शन नहीं किया, तो युवा खिलाड़ियों जैसे तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल के सामने छाया में रह सकते हैं।