मुंबई : भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पिछले साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होने के बाद इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी शानदार वापसी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते समय उन्होंने खुद को कैसे अनुशासित रखा।

भारत की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अय्यर ने पांच पारियों में 48.60 की औसत से दो अर्द्धशतक और 79 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 243 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्ति की। वह आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के बाद एक साल से भी कम समय में मेन इन ब्लू के दूसरे लगातार व्हाइट-बॉल खिताब में उनके योगदान के लिए मुंबई में सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में एक स्मृति चिन्ह प्राप्त हुआ।

अनुबंध सूची से बाहर होने से लेकर सीटी खिताब जीतने तक की अपनी यात्रा पर बात करते हुए मुंबई के लिए अय्यर ने कहा, 'लेकिन मैंने खुद से कहा कि एक रूटीन बनाऊं, खुद को अनुशासित करूं और घरेलू क्रिकेट खेलूं। मैं मुंबई में बिताए अपने समय में वापस गया, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली। मैंने इन सभी टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन किया और इनसे मुझे चैम्पियन्स ट्रॉफी से पहले अपनी लय और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली। फिर मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेलने का मौका मिला और मैंने वहां अपना दबदबा बनाया (तीन मैचों में 60 से ज़्यादा की औसत और 123 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से दो अर्धशतकों के साथ 181 रन बनाए)।'

एकदिवसीय क्रिकेट के प्रति अपने दर्शन के बारे में बात करते हुए अय्यर ने कहा कि उन्हें परिस्थितियों के अनुसार खेलना और खुद को दबाव की स्थिति में डालना पसंद है। मध्यक्रम के इस पावरहाउस ने याद करते हुए कहा, 'कन्वेंशन मैच के दौरान मैं ऐसी स्थिति में था जहां मुझे शुरुआत में गेंद से गेंद खेलनी थी और फिर खुद पर दबाव बनाकर गेंदबाजों पर आक्रमण करना था। दुबई में हमने सोचा था कि 250-300 का स्कोर जीत सकने लायक होगा। मेरा काम टीम को उस स्कोर तक पहुंचाना था और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमारे गेंदबाजों और लाइन-अप को देखते हुए हमें पूरा विश्वास था कि हम लक्ष्य का बचाव कर पाएंगे। हमें लक्ष्य का पीछा करने का भी पूरा भरोसा था।'

अय्यर ने यह भी बताया कि कैसे पिछले दो सालों में आलोचक उनके बारे में बात करते रहे कि वह एक खास शॉट नहीं खेल पाते और शॉर्ट बॉल को पुल करने में उनकी कमजोरी की ओर इशारा करते रहे। जब वह इस साल वनडे में वापस आए, तो उनकी मेहनत साफ दिखाई दी क्योंकि जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की शॉर्ट-पिच गेंदों को स्टैंड में भेज दिया।

उन्होंने कहा, 'पिछले दो सालों में मेरे बारे में बातें होती रहीं कि मैं एक खास शॉट नहीं खेल पाता और जब मैं वापस आया, तो मैं सबको गलत साबित करना चाहता था। मैंने खुद पर काम किया, गेंदबाजों का सामना करना चाहता था और मुझे खुद को चुनौती देनी थी कि मैं खुद को उस दबाव की स्थिति में डालूं और गेंदबाजों का सामना करूं। यह अभ्यास की बात है। जितना अधिक आप उस शॉट को मारते हैं, कठिन गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करते हैं, उतना ही आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं।'

अय्यर अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान एक्शन में दिखाई देंगे, जो 19 अक्टूबर से घर से बाहर खेली जाएगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तीन एकदिवसीय मैच खेले हैं जिसमें तीन पारियों में 19.66 की औसत और 38 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 59 रन बनाए हैं। इस साल आठ एकदिवसीय मैचों में उन्होंने 8 पारियों में 53.00 की औसत और 93.59 के स्ट्राइक रेट से 424 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्द्धशतक और 79 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।