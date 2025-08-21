Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 टीम से बाहर रखने पर उनके पिता ने चयनकर्ताओं पर जमकर निशाना साधा। IPL 2025 सहित सभी प्रारूपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मध्यक्रम के इस बल्लेबाज को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि वह 5 सदस्यीय रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में भी जगह नहीं बना पाए। 

एक मीडिया हाउस से बात करते हुए श्रेयस के पिता संतोष ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि श्रेयस को भारतीय टी20 टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा। वह साल दर साल आईपीएल में, दिल्ली कैपिटल्स से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स तक, और वह भी एक कप्तान के तौर पर, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उसने केकेआर को 2024 का आईपीएल खिताब भी दिलाया और इस साल पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया।' 

इसके अलावा श्रेयस के पिता ने दावा किया कि हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे को कप्तान बनाया जाएगा। श्रेयस के पिता ने कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा कि उसे भारतीय कप्तान बना दो, लेकिन कम से कम उसे टीम में तो चुनो। अगर उसे टीम से बाहर भी कर दिया जाए, तो भी वह अपने चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं दिखाता। वह बस कहेगा, 'मेरा नसीब है।' अब तुम कुछ नहीं कर सकते।' वह हमेशा शांत और संयमित रहता है। वह किसी पर दोष नहीं लगाता, लेकिन अंदर ही अंदर वह स्वाभाविक रूप से निराश होगा।' 