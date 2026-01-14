Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने करीब दो महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद अपनी गंभीर चोट को लेकर खुलकर बात की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान अय्यर को तिल्ली (Spleen) में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी थी गंभीर चोट

श्रेयस अय्यर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान दर्दनाक चोट लगी थी। तिल्ली में कट (लैसरेशन) और आंतरिक रक्तस्राव के चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद अय्यर ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे और यहां उनका रिहैब शुरू हुआ। इस चोट के कारण वह दो महीने से ज्यादा समय तक मैदान से बाहर रहे।

विजय हजारे ट्रॉफी से की वापसी

31 वर्षीय अय्यर ने जनवरी में विजय हजारे ट्रॉफी के जरिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने मुंबई की ओर से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 82 रन की शानदार पारी खेली, जबकि पंजाब के खिलाफ 45 रन बनाए। घरेलू क्रिकेट में लय हासिल करने के बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल कमबैक

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में श्रेयस अय्यर ने 49 रन की अहम पारी खेली और टीम को 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करने में मदद की। हालांकि, दूसरे वनडे में वह अपनी इस लय को बरकरार नहीं रख सके और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए।

अय्यर ने बताया चोट का दर्द

श्रेयस अय्यर ने अपनी चोट को लेकर कहा, 'वह बेहद दर्दनाक था, असहनीय दर्द। शुरुआत में मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यह चोट इतनी गंभीर है। जब अस्पताल में भर्ती किया गया, तब समझ आया कि तिल्ली शरीर का कितना अहम अंग है। उस दिन मुझे इसकी गंभीरता का अहसास हुआ।'

फॉर्म में दिख रहे हैं अय्यर

चोट से उबरने के बाद अय्यर क्रीज पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में नजर आए हैं। घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक उन्होंने तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी की झलक दिखाई है, जिससे टीम इंडिया को मध्यक्रम में मजबूती मिलने की उम्मीद है।