स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने टीम पर पूरा भरोसा जताया है और कहा है कि टीम इंडिया मजबूती से वापसी करेगी।

दक्षिण अफ्रीका का दमदार प्रदर्शन

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। शुरुआत में 20 रन पर 3 विकेट गंवाने के बावजूद टीम ने शानदार वापसी की।

डेविड मिलर (35 गेंदों पर 63 रन) और डेवाल्ड ब्रेविस (45 रन) के बीच 97 रन की साझेदारी ने पारी को संभाला। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स की तेज पारी ने स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया।

भारत की बल्लेबाजी रही बेअसर

188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले 10 ओवर में ही भारत का स्कोर 51/5 हो गया।

शिवम दुबे ने 42 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया—

मार्को जानसन: 4/22
केशव महाराज: 3/24
कॉर्बिन बॉश: किफायती गेंदबाजी

भारत 18.5 ओवर में 111 रन पर ऑलआउट हो गया। इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप में भारत की 12 मैचों की जीत की लकीर भी टूट गई।

BCCI सचिव का भरोसे भरा संदेश

हार के बाद BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'कल शाम भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच... हार गए लेकिन वापसी करेंगे।' उनका यह संदेश टीम के मनोबल को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

गेंदबाजों ने दिखाया दम

हालांकि बल्लेबाजी में टीम असफल रही, लेकिन जसप्रीत बुमराह (3/15) और अर्शदीप सिंह (2/28) ने प्रभावशाली गेंदबाजी की। फिर भी बल्लेबाज धीमी पिच के अनुरूप खुद को ढालने में नाकाम रहे और साझेदारियां नहीं बन सकीं।

अब ‘करो या मरो’ की स्थिति

इस हार के बाद भारत का नेट रन रेट गिरकर -3.8 हो गया है। अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने दोनों बचे मैच हर हाल में जीतने होंगे।

सुपर-8 चरण में यह हार भारत के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि टीम अगले मुकाबलों में किस तरह वापसी करती है।