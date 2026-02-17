मुंबई : चोटों से सफलतापूर्वक रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद प्रतीक रावल को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन-वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के तहत ODI मैच 24 फरवरी से शुरू होंगे जिसका पहला मैच ब्रिस्बेन में होगा, उसके बाद बाकी दो होबार्ट में होंगे। भारत की महिला टीम अभी चल रहे T20I लेग में 1-0 से आगे है जो 21 फरवरी को खत्म होगा। पर्थ 6 मार्च को एकमात्र टेस्ट की मेजबानी करेगा।

रावल 26 अक्टूबर से एक्शन से बाहर हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप लीग स्टेज मैच के दौरान उनके दाहिने टखने और घुटने में चोट लग गई थी और इस वजह से वह टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचों से बाहर हो गईं। उन्हें पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए अपना पहला टेस्ट कॉल-अप मिला था। महिला सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया महिला के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए प्रतीक रावल को भारतीय टीम में शामिल किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे मल्टी-फॉर्मेट टूर का हिस्सा है।

BCCI ने एक बयान में कहा, 'प्रतीका रावल ने BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है और अक्टूबर में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान लगी अपनी टखने की चोट से पूरी तरह ठीक हो गई हैं।' अपनी चोट से पहले 24 साल की ओपनिंग बैट्समैन वनडे वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बेहतरीन परफॉर्मर में से एक थीं, और टीम के लिए 308 रन बनाकर दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था।

रावल ने दिसंबर 2024 में अपना ODI डेब्यू किया। उन्होंने कम समय में 24 इनिंग्स खेली और 50.45 की औसत और 82.83 के स्ट्राइक रेट से 1110 रन बनाए हैं और टॉप ऑर्डर में दो सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी लगाकर बड़ा योगदान दिया। उनकी शानदार प्रदर्शन की वजह से टॉप-ऑर्डर बैट्समैन को इस महीने की शुरुआत में अपना पहला BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम :

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा छेत्री (विकेट कीपर), काश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, प्रतीक रावल