स्पोर्ट्स डेस्क : मशहूर कॉमेडियन और पंजाबी सिनेमा के दिग्गज एक्टर जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उनकी मौत की खबर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, उनके प्रशंसकों सहित क्रिकेट जगत के लिए भी शाकिंग थी। जसविंदर भल्ला की मौत पर पूर्व भारतीय ओपनर शिखर स्तब्ध हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
जसविंदर भल्ला का 22 अगस्त की सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। 65 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे।
धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'महान अभिनेता जसविंदर भल्ला जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। पंजाबी सिनेमा में उनके योगदान और लाखों लोगों को दी गई खुशी को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएँ। ॐ शांति! 🙏
गौर हो कि शिखर धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20आई मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 2315, वनडे में 6793 और टी20आई में 1759 रन बनाए हैं। अपने स्टाइल के लिए मशहूर क्रिकेट के गब्बर ने टेस्ट में 7 और वनडे में 17 शतक लगाए हैं।