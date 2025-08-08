Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली (भारत) : पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन के नए इंस्टाग्राम पोस्ट ने दुनिया भर के प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। अपने बेटे के साथ कुछ दिल को छू लेने वाली अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए इस क्रिकेटर ने पितृत्व, दूरी और उन छोटे-छोटे पलों को याद किया जो हमें कभी नहीं भूलते। 

धवन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'WCL में जब दोस्तों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखा, बस एक ख्याल आया, काश जोरावर यहां होता। यह एक अलग ही तरह की खुशी होती। बाद में मुझे उसके बचपन की कुछ तस्वीरें मिलीं... और अचानक, सारी यादें ताजा हो गईं। कुछ पल वाकई दिल के सबसे करीब रहते हैं।' ये शब्द, सरल लेकिन भावुक एक पिता की अपने बेटे को याद करने की लालसा और कोमलता का भार लिए हुए थे। यह पोस्ट क्रिकेट, जीत या प्रसिद्धि के बारे में नहीं थी; यह एक दर्द और उन यादों के बारे में थी जो खामोशी में भी जिंदा रहती हैं। 

 

शेयर की गई तस्वीरों में से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें शिखर, रोहित शर्मा, उनकी बेटी समायरा और नन्हे जोरावर के साथ नजर आ रहे थे। समय में सिमटी एक दुर्लभ, धूप से जगमगाती याद, एक साधारण पल की याद, खेल से परे के बंधनों की याद। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का समापन हो गया है, लेकिन धवन की यह पोस्ट फाइनल मैच के बाद भी प्रशंसकों के दिलों में बसी रही। इसने एक ऐसे पिता के जीवन की झलक दिखाई, जिसने हमेशा मैदान पर या मैदान के बाहर, अपने दिल की बात खुलकर कही। ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया अक्सर छन-छन कर आने वाले पलों से भरा रहता है, यह पोस्ट ताजगी भरी सच्चाई का एहसास दिलाती है। एक क्रिकेटर, एक राष्ट्रीय प्रतीक, यह कहने के लिए रुकता है, 'मुझे अपने बेटे की याद आती है।' 