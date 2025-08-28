स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का आईपीएल 2025 का सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहद निराशाजनक रहा। मेगा नीलामी में 10 करोड़ रुपये में खरीदे गए शमी ने 9 मैच खेले और 56.16 की औसत से सिर्फ 6 विकेट ही ले पाए। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी से कुछ महीने पहले शमी इस बात को लेकर अनिश्चित है कि सनराइजर्स उन्हें रिटेन करेगा या नही।

शमी ने कहा, 'मैं किसी भी टीम के लिए खेलने को तैयार हूं। जो मेरे लिए नीलामी में बोली लगाए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यह आईपीएल है, क्रिकेट का त्योहार है और यह लोगो के लिए मनोरंजन है। जो भी आपके लिए बोली लगाए, उसके साथ चले जाओ।'

शमी का सर्वश्रेष्ठ आईपीएल सीजन 2023 में गुजरात टाइटन्स के लिए रहा। सीजन में वह शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने 17 मैचो में 18.64 की औसत से 28 विकेट लिए। इसी सीजन शमी ने पर्पल कैप भी जीती। अपने पहले आईपीएल विजेता सीजन 2022 में, उन्होंने 24.40 की औसत से 20 विकेट लिए। चोटो के कारण वह आईपीएल 2024 से बाहर हो गए और GT ने उन्हें रिलीज कर दिया था।

शमी अब तक पांच आईपीएल फ़्रैंचाइजियो का प्रतिनिधित्व कर चुके है। आईपीएल 2013 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पदार्पण किया। इसके बाद वह 2018 तक दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेले। जहा वह टीम के नियमित सदस्य नही थे। उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए तीन सीजन खेले और 42 मैचो में 58 विकेट लिए। कुल मिलाकर शमी ने 119 आईपीएल मैच खेले है और 28.18 की औसत से 133 विकेट लिए है।