स्पोर्ट्स डेस्क: बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने एक साल से अधिक समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने के बावजूद टेस्ट और टी20आई से संन्यास वापस लेने की इच्छा जताई है। 38 वर्षीय दिग्गज अब अपने देश में एक आखिरी ऑल-फॉर्मेट सीरीज खेलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं।

“मैं आधिकारिक तौर पर रिटायर्ड नहीं हूं” — शाकिब का बड़ा खुलासा

शाकिब ने एक पॉडकास्ट में पहली बार खुलासा किया कि उन्होंने किसी भी फॉर्मेट से आधिकारिक तौर पर संन्यास नहीं लिया है। उन्होंने कहा, 'मेरा प्लान है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊं, एक पूरी सीरीज—टेस्ट, वनडे, टी20 खेलूं और फिर रिटायर हो जाऊं।' उन्होंने बताया कि इसी लक्ष्य के लिए वह लगातार फिटनेस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुद को चयन के लिए उपलब्ध रख सकें।

फैन्स के सामने लेना चाहते हैं भावुक विदाई

शाकिब ने कहा कि वह अपने करियर का अंत उसी जगह करना चाहते हैं, जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि 'फैन्स के सामने एक सम्मानजनक विदाई ली जाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है।' वह यह भी बोले कि चाहे प्रदर्शन अच्छा हो या खराब, अब आगे खेलने की जरूरत नहीं, बस एक फेयरवेल सीरीज काफी है।

विवादों के कारण टीम से बाहर थे शाकिब

कुछ समय पहले बांग्लादेश क्रिकेट के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ महमूद ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि शाकिब को राष्ट्रीय टीम में वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस विवाद की वजह थी—शाकिब का पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना।

शाकिब का आखिरी टेस्ट: भारत के खिलाफ कानपुर, आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच: टी20 विश्व कप 2024 और आखिरी ODI: विश्व कप 2023 था।

लीग क्रिकेट में सक्रिय, IPL 2026 में करेंगे वापसी की कोशिश

शाकिब वर्तमान में MI Emirates के लिए ILT20 2025 खेल रहे हैं। उन्होंने IPL 2026 मिनी ऑक्शन में भी अपना नाम दर्ज कराया है और एक बार फिर भारतीय लीग में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।