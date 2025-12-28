अबूधाबी : स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान कीरोन पोलार्ड की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत एमआई एमिरेट्स ने दुबई कैपिटल्स पर 8 विकेट से आसान जीत हासिल करके आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की कर ली। पोलार्ड ने एक ओवर में 30 रन ठोकर टीम को जीत सुनिश्चित की।

एमआई एमिरेट्स के स्पिनरों ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और कैपिटल्स को आठ विकेट पर 122 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। उसकी तरफ से कप्तान मोहम्मद नबी ने सर्वाधिक नाबाद 22 रन बनाए। एमआई एमिरेट्स के लिए अल्लाह गजनफर ने 28 रन देकर तीन विकेट लिए और शाकिब अल हसन ने चार ओवरों में 11 रन देकर एक विकेट लिया।

पोलार्ड की 31 गेंदों में खेली गई नाबाद 44 रन की पारी से एमआई एमिरेट्स ने 16.4 ओवर में दो विकेट पर 126 रन बनाकर इस सत्र की अपनी लगातार पांचवीं जीत हासिल की। इसमें से 30 रन एक ही ओवर में आए। MI अमीरात को आखिरी 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे। 15वें ओवर में उनके 8 विकेट बाकी थे और पोलार्ड फुल मूड में थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का मारकर अपने इरादे साफ कर दिए। फिर उन्होंने एक चौका लगाया और उसके बाद दो रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। वेस्टइंडीज के T20 लेजेंड ने फिर लगातार तीन छक्के लगाकर सलामखेल के आंकड़े खराब कर दिए। इससे पहले सलामखेल ने सिर्फ 13 रन दिए थे। एमआई एमिरेट्स की टीम अब 30 दिसंबर को क्वालीफायर एक में डेजर्ट वाइपर से भिड़ेगी।