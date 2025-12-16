कराची : पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने "कंसल्टेंट इंटरनेशनल और प्लेयर्स अफेयर्स" का पद संभालने का PCB का ऑफर ठुकरा दिया है, यह कहते हुए कि देश के लिए खेलते हुए वह इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। पिछले महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मसूद को यह पद इस आश्वासन के साथ दिया था कि क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्हें डायरेक्टर का स्थायी पद दिया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा टेस्ट कप्तान को PCB ने यह नौकरी ऑफर की थी।

माना जा रहा था कि मसूद, अपनी शिक्षा और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के साथ दोनों जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एकदम सही रहेंगे। खिलाड़ी के करीबी एक सूत्र ने बताया कि काफी सोचने के बाद मसूद ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी को बताया कि वह दोनों जिम्मेदारियों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सूत्र ने कहा, 'शान ने बताया कि 2026 और 2027 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक पाकिस्तान का टेस्ट शेड्यूल काफी व्यस्त है, और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और टीम को फाइनल में पहुंचाने पर ध्यान देना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा कि मसूद ने नकवी से अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी क्रिकेट जिम्मेदारियों पर ध्यान देने दिया जाए और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह PCB के साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। सूत्र ने बताया कि PCB ने इस ऑफर को रोक दिया है और मौजूदा स्टाफ को ही मामलों को संभालने दिया है। पूरी संभावना है कि उस्मान वाहला, जिन्हें एशिया कप के दौरान डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के पद से सस्पेंड किया गया था और फिर बहाल किया गया और फिर पाकिस्तान सुपर लीग सचिवालय में जिम्मेदारियां दी गईं, वह अंतिम फैसला होने तक इस विभाग को देखेंगे।