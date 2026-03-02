कोलकाता: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान शाई होप ने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। भारत ने ईडन गार्डन्स में 196 रन का लक्ष्य चार गेंद शेष रहते हासिल कर पांच विकेट से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बना ली। होप ने स्वीकार किया कि उन्हें पारी की शुरुआत में और आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी ताकि टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती।

‘मैं दोष लेता हूं’ – होप का साफ बयान

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होप ने बिना किसी सवाल से बचते हुए कहा, 'हां, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे और तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। एक कप्तान के तौर पर आपको शुरुआत में लय सेट करनी होती है, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सका।'

होप ने 33 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 17 डॉट बॉल शामिल थीं। उनकी धीमी पारी के कारण वेस्ट इंडीज़ कम से कम 20 रन पीछे रह गई, जो अंत में भारी साबित हुए।

पावरप्ले का फायदा नहीं उठा सके

वेस्ट इंडीज़ ने बिना विकेट खोए पावरप्ले में 45 रन बनाए थे और टीम की योजना 65-70 रन तक पहुंचने की थी। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने सटीक रणनीति अपनाई। सूर्यकुमार यादव ने पावरप्ले में अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल का उपयोग किया, जिन्होंने रन गति पर अंकुश लगाया। मध्य ओवरों में वरुण चक्रवर्ती ने होप को बोल्ड कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई।

पॉवेल-होल्डर की साझेदारी, फिर भी कम पड़ा स्कोर

रोस्टन चेज़ की तेज बल्लेबाजी और अंत में रोवमैन पॉवेल व जेसन होल्डर की 35 गेंदों में 76 रन की नाबाद साझेदारी ने वेस्ट इंडीज़ को 195/4 तक पहुंचाया। अंतिम पांच ओवरों में 70 रन जोड़े गए, लेकिन ईडन गार्डन्स की पिच और ओस के कारण यह स्कोर पर्याप्त नहीं था।

होप ने माना कि टॉस भी अहम रहा। 'ईडन में ओस के कारण लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है। इस टूर्नामेंट में मैं शायद ही टॉस जीत पाया हूं, जिससे टीम को मुश्किल हालात में उतरना पड़ा।'

‘संजू को देना होगा A+’ – होप

होप ने भारत के मैच विनर संजू सैमसन की जमकर तारीफ की। नाबाद 97 रन की पारी खेलकर सैमसन ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

होप ने कहा, 'उन्होंने शुरुआत से अंत तक शानदार बल्लेबाजी की। बहुत समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया। आज के प्रदर्शन के लिए उन्हें A+ देना होगा, हालांकि हम चाहते थे कि वह आज ऐसी पारी न खेलते।'

सकारात्मक पहलुओं पर भी दिया जोर

हालांकि टूर्नामेंट से बाहर होने का दुख था, लेकिन होप ने टीम के प्रदर्शन में सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी खासकर पावरप्ले में पहले से बेहतर रही, जो टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।