कोलकाता : वेस्टइंडीज ने इटली के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 37वां मैच में शाई होप की अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों मैथ्यू फोर्ड और शमर जोसेफ के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 42 रन से जीत दर्ज कर ली है।

वेस्टइंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शाई होप के आकर्षक अर्धशतक के बावजूद वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद इटली के खिलाफ टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के अपने अंतिम लीग मैच में गुरुवार को यहां छह विकेट पर 165 रन ही बना पाया। होप ने 46 गेंद पर 75 रन बनाए जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल हैं। उनके अलावा रोस्टन चेज (25 गेंद पर 24), शेरफेन रदरफोर्ड (15 गेंद पर नाबाद 24) और मैथ्यू फोर्डे (आठ गेंद पर नाबाद 16) ही कुछ उपयोगी योगदान दे पाए। हालांकि मैथ्यू फोर्ड और शमर जोसेफ के 3-3 और गुडाकेश मोती के 2 विकेट की बदौलत वेस्टइंडीज ने इटली को --- रन पर ढेर कर मैच अपने नाम कर लिया। इटली की तरफ से बेन मानेंटी (26) ने सबसे बड़ी पारी खेली।

पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी लेकिन इटली के स्पिनरों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। इटली की तरफ से बेन मनेंटी (37 रन देकर दो) और कृशान कालुगामगे (25 रन देकर दो) ने दो दो विकेट लेकर वेस्टइंडीज को अंतिम ओवरों में अपेक्षित तेजी से रन नहीं बनाने दिए। अगर ग्रांट स्टीवर्ट ने 19वें ओवर में 19 रन नहीं लुटाए होते तो वेस्टइंडीज की स्थिति और भी खराब हो सकती थी। होप ने सहजता से बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रोस्टन चेज़ की धीमी पारी ने उनकी लय को बिगाड़ दिया। इसका वेस्टइंडीज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

होप ने भले ही कुछ अच्छे शॉट खेले लेकिन चेज स्ट्राइक रोटेट करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे और डीप स्क्वायर लेग में कैच देकर पवेलियन लौटे। इसके बाद रोवमैन पॉवेल (09) भी जल्दी आउट हो गए। इस तरह से अनुभवी ऑफ स्पिनर मैनेंटी और श्रीलंका मूल के लेग स्पिनर कालुगामगे ने इटली के पक्ष में पासा पलट दिया। मैनेंटी ने लगातार ओवरों में विकेट लिए जिसमें पॉवेल का अहम विकेट भी शामिल था। जबकि कालुगामगे ने होप को अंदर आती गेंद पर बोल्ड किया। उन्होंने इसके बाद जेसन होल्डर (09) को भी आउट करके वेस्टइंडीज को संकट में डाल दिया। जेजे स्मट्स ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने चार ओवरों में बिना किसी विकेट के 27 रन दिए। होप की शानदार बल्लेबाजी और चेज़ के साथ उनकी 64 रन की साझेदारी के बावजूद वेस्टइंडीज अंतिम 10 ओवरों में कोई कमाल नहीं दिखा पाया।

इटली ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अली हसन के अपनी पहली गेंद पर ब्रैंडन किंग (04) को आउट किया। लेकिन नेपाल के खिलाफ नाबाद 61 रन बनाने वाले होप ने तेज गेंदबाज थॉमस ड्रेका को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। उन्होंने इसके बाद हसन पर दो चौके और स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा। ड्रेका ने पलटवार करते हुए शानदार फॉर्म में चल रहे शिमरोन हेटमायर (01) को आते ही पवेलियन की राह दिखा दी।

प्लेइंग XI

वेस्टइंडीज : ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

इटली : जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, सैयद नकवी, जेजे स्मट्स, हैरी मैनेंटी (कप्तान), बेन मैनेंटी, ग्रांट स्टीवर्ट, जियान मीडे (विकेटकीपर), क्रिशन कलुगामागे, थॉमस ड्रका, अली हसन