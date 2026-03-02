स्पोर्ट्स डेस्क : India national cricket team के ओपनर संजू सैमसन ने 1 मार्च को कोलकाता के Eden Gardens में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में नाबाद 97 रन ठोककर भारत को पांच विकेट से जीत दिलाई और सेमीफाइनल में पहुंचा दिया।

196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट गिरते रहे, लेकिन सैमसन ने पारी को संभाले रखा। उन्होंने 50 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 97* रन बनाए। आखिरी ओवर में छक्का और चौका लगाकर मैच खत्म करने के बाद वह घुटनों पर बैठ गए और भावुक अंदाज में भगवान का शुक्रिया अदा किया।

इंस्टाग्राम पर 5 शब्दों ने मचाया धमाल

अपने करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक के बाद सैमसन ने इंस्टाग्राम पर लिखा – “It was all worth it.” उनका यह 5 शब्दों का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई भारतीय क्रिकेटरों ने भी पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें बधाई दी।

रिकॉर्ड्स की झड़ी

-टी20 वर्ल्ड कप में रनचेज में किसी भारतीय बल्लेबाज का यह सर्वोच्च स्कोर है।

-इससे पहले यह रिकॉर्ड Virat Kohli के नाम था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन बनाए थे।

-यह सफल रनचेज में टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।

-भारतीय खिलाड़ियों में टी20 वर्ल्ड कप में यह दूसरा सर्वोच्च स्कोर है, केवल Suresh Raina के 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक से पीछे।

‘महान खिलाड़ियों से सीखा’ – सैमसन

मैच के बाद सैमसन ने अपनी भूमिका की स्पष्टता और अनुभव की बात की। उन्होंने कहा कि आईपीएल में 10–12 साल खेलने और डगआउट से दिग्गजों को देखने से उन्हें बहुत सीख मिली। उन्होंने बताया कि कैसे Virat Kohli और Rohit Sharma जैसे खिलाड़ियों को मैच फिनिश करते देख उन्होंने अपने खेल में बदलाव करना सीखा।

अगली चुनौती – इंग्लैंड

अब भारत 5 मार्च को मुंबई के Wankhede Stadium में सेमीफाइनल में हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली England cricket team से भिड़ेगा। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज में सैमसन का प्रदर्शन साधारण रहा था, जहां उन्होंने 5 पारियों में सिर्फ 51 रन बनाए थे। ऐसे में सेमीफाइनल उनके लिए खुद को फिर साबित करने का बड़ा मौका होगा।