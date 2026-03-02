स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोलकाता के हाई-प्रेशर मुकाबले में संजू सैमसन ने ऐसी पारी खेली, जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को 2022 मेलबर्न की याद दिला दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो के मैच में सैमसन ने 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाकर भारत को यादगार जीत दिलाई और सेमीफाइनल का टिकट पक्का कराया। पूर्व भारतीय कप्तान और चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने इस पारी को विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ MCG में खेली गई ऐतिहासिक 82* रन की पारी के समकक्ष बताया।

‘पाकिस्तान के खिलाफ MCG जैसा एहसास’: श्रीकांत

जब टी20 वर्ल्ड कप की महान पारियों की चर्चा होती है, तो Virat Kohli की 2022 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ 82* रन की पारी को अक्सर शीर्ष पर रखा जाता है। पूर्व सलामी बल्लेबाज Kris Srikkanth ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कोलकाता में सैमसन की पारी उन्हें उसी स्तर की लगी। उनके मुताबिक, दबाव, मैच की परिस्थितियां और चेज़ की गुणवत्ता—सब कुछ उस ऐतिहासिक मुकाबले की याद दिलाता है।

मुश्किल दौर के बाद दमदार वापसी

Sanju Samson पिछले कुछ महीनों से टीम में अपनी जगह को लेकर संघर्ष कर रहे थे। आलोचनाओं और अस्थिर प्रदर्शन के बीच यह पारी उनके करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने शुरुआत से अंत तक संयम बनाए रखा। उन्होंने आक्रामकता और नियंत्रण का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उनकी नाबाद 97 रन की पारी में क्लासिकल स्ट्रोक्स और आधुनिक टी20 शॉट्स का शानदार मिश्रण देखने को मिला।

‘हर शॉट पर पूरा कंट्रोल’

श्रीकांत ने खास तौर पर सैमसन की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन की तारीफ की। उनके अनुसार, ऐसा लगा मानो बल्लेबाज के पास हर गेंद को खेलने के लिए अतिरिक्त समय हो। फास्ट गेंदबाजों के खिलाफ बैक-फुट स्ट्रेट ड्राइव और टेनिस-स्टाइल पंच शॉट्स ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पूरे मैच में एक भी लापरवाही भरा शॉट नहीं दिखा, जिससे साफ था कि सैमसन पूरी तरह नियंत्रण में थे। श्रीकांत ने यहां तक कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी बैटिंग कम ही देखी है।

रिकॉर्ड भी टूटा

इस पारी के साथ सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सफल रन-चेज़ में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया। उन्होंने इस मामले में कोहली का पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। कोलकाता की इस जीत ने न सिर्फ भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी।