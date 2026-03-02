स्पोर्ट्स डेस्क : BCCI ने 2 मार्च को जून 2026 में होने वाली भारत बनाम अफगानिस्तान घरेलू सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। Afghanistan national cricket team IPL 2026 के समापन के बाद भारत दौरे पर आएगी। दोनों टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में खेला जाएगा। यह 2018 के बाद दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला होगा।

अगस्त में भारत को Sri Lanka national cricket team के खिलाफ दो टेस्ट खेलने हैं, ऐसे में यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

पहली बार भारत में ODI सीरीज

टेस्ट के बाद 14 से 20 जून के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। मैचों के आयोजन स्थल: धर्मशाला, लखनऊ, चेन्नई; तीनों मुकाबले डे-नाइट होंगे। यह पहला मौका होगा जब भारत अपनी सरजमीं पर अफगानिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलेगा। इससे पहले दोनों टीमें एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भिड़ चुकी हैं। यह सीरीज अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा होगी।

IND vs AFG: सीरीज का कार्यक्रम

एकमात्र टेस्ट 6 जून 2026 – मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़)

पहला वनडे 14 जून 2026 – धर्मशाला

दूसरा वनडे 17 जून 2026 – लखनऊ

तीसरा वनडे 20 जून 2026 – चेन्नई

2018 का इकलौता टेस्ट: भारत की बड़ी जीत

आखिरी बार 2018 में जब भारत और अफगानिस्तान टेस्ट में आमने-सामने हुए थे, तब कप्तानी Ajinkya Rahane ने की थी।उस मुकाबले में Murali Vijay और Shikhar Dhawan ने शतक जड़े थे। Ravichandran Ashwin और Ravindra Jadeja ने पांच-पांच विकेट लिए थे। बेंगलुरु में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने पारी और 262 रन से जीत दर्ज की थी।

IND vs AFG ODI हेड-टू-हेड

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक चार वनडे खेले गए हैं। भारत ने 3 मैच जीते, 1 मुकाबला टाई रहा (एशिया कप 2018); आखिरी भिड़ंत 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हुई थी, जहां Rohit Sharma ने 84 गेंदों पर 131 रन बनाए, Virat Kohli ने नाबाद 56 रन की पारी खेली; भारत ने दिल्ली में वह मैच 8 विकेट से जीता था।