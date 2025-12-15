स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के लिए बिग बैश लीग (BBL) का आगाज यादगार नहीं रहा। ब्रिस्बेन हीट की ओर से खेलते हुए उनका पहला ही मुकाबला सुर्खियों में आ गया, लेकिन वजह प्रदर्शन नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला था। मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ मैच में अफरीदी को खतरनाक गेंदबाजी के चलते गेंदबाजी से हटा दिया गया। लगातार दो कमर से ऊपर की फुल टॉस फेंकने के बाद अंपायरों ने कड़ा फैसला लिया, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया।

BBL डेब्यू पर बड़ा झटका

सोमवार, 15 दिसंबर को जिलॉन्ग के सिमंड्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी पहली बार BBL में नज़र आए। फैंस को उनसे तेज़ रफ्तार और विकेटों की उम्मीद थी, लेकिन उनका डेब्यू उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैच के अहम मोड़ पर उनकी गेंदबाज़ी ने न सिर्फ रन लुटाए, बल्कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी हुआ।

18वें ओवर में हुआ विवाद

रेनेगेड्स की पारी के 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर अफरीदी ने कमर से ऊपर की एक ऊंची फुल टॉस फेंकी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ओलिवर पीक को गेंद से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। यह गेंद विकेटकीपर जिमी पियर्सन के लिए भी संभालना मुश्किल रही और बल्लेबाज़ों ने दो रन चुरा लिए। यह ओवर में दूसरी खतरनाक फुल टॉस थी, जिसने अंपायरों को तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया।

अंपायरों का सख्त फैसला

हालांकि शाहीन अफरीदी ने तुरंत बल्लेबाज से माफी मांगी, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर ने ब्रिस्बेन हीट के कप्तान नाथन मैकस्वीनी से चर्चा के बाद उन्हें अटैक से हटा दिया। बीबीएल नियमों के अनुसार, एक ही ओवर में दो कमर से ऊपर की फुल टॉस फेंकना गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि इससे बल्लेबाज की सुरक्षा को खतरा होता है।

कप्तान ने पूरा किया ओवर

शाहीन को हटाए जाने के बाद कप्तान नाथन मैकस्वीनी ने ओवर की बाकी गेंदें डालीं। इस दौरान थर्ड मैन की दिशा में एक बाउंड्री और एक सिंगल रन गया। यह ओवर रेनेगेड्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ और उनकी पारी को अंतिम ओवरों में तेजी मिली।

आंकड़ों में झलकी परेशानी

शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल 2.4 ओवर, 43 रन और कोई विकेट नहीं रहा। पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स ने 5 विकेट पर 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अफरीदी की महंगी गेंदबाज़ी इस बड़े टोटल की एक अहम वजह बनी।

सोशल मीडिया पर भी चर्चा

BBL ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके कैप्शन में लिखा गया, “वाह। अपने BBL डेब्यू पर शाहीन अफरीदी को अटैक से हटा दिया गया है!” इसके बाद यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और क्रिकेट फैंस के बीच बहस का विषय बन गई।

शुरुआत से ही लय में नहीं दिखे शाहीन

मैच की शुरुआत भी शाहीन के लिए कठिन रही। अपने पहले ओवर में उन्होंने 9 रन दिए, जहां टिम सीफर्ट ने दो शानदार बाउंड्री लगाईं। 13वें ओवर में वापसी पर भी वह नियंत्रण नहीं पा सके और एक छक्का व दो चौकों सहित 19 रन लुटा बैठे। तीसरे स्पेल में उनकी लय पूरी तरह बिगड़ गई, जिसका नतीजा अंपायरों के सख्त फैसले के रूप में सामने आया।