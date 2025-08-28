स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 को अब कुछ ही दिन बचे हैं और टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने तीन ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताए जो टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इसमें शुभमन गिल, सूर्यकुमार और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी शामिल नहीं हैं।

सहवाग ने कहा, 'मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा खेल को बदलने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं। बुमराह हमेशा से ही खेल को बदलने वाले खिलाड़ी रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 प्रारूप में भी काफी प्रभावी रहे। इसलिए ये भारत के लिए कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच जीत सकते हैं।'

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के समापन के बाद कार्यभार प्रबंधन एक चर्चित विषय बन गया। कुछ प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों ने बुमराह को कम मैच खिलाने पर सवाल भी उठाए। सहवाग ने इस बारे में कहा, 'मुझे लगता है कि कार्यभार महत्वपूर्ण है, खासकर गेंदबाजों के लिए। बल्लेबाजों के लिए मुझे नहीं लगता कि कार्यभार कोई समस्या है, क्योंकि वे खेल सकते हैं और उन्हें वैसे भी ज्यादा मैच खेलने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए महत्वपूर्ण है।'

उन्होंने कहा, 'अगर उनका प्रबंधन ठीक से किया जाए, तो वे लंबे समय तक खेल सकते हैं। भारत के लिए यह जरूरी है कि सभी तेज गेंदबाज फिट रहें, क्योंकि एशिया कप या विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों में अगर वे उपलब्ध हों, तो भारत की जीत की संभावना ज्यादा होगी।'