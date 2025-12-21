नई दिल्ली: भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15 सदस्यीय स्क्वाड में चयन के बाद सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रिया दी। BCCI द्वारा अजित अग्रकर की अध्यक्षता में चयन समिति ने 20 दिसंबर को यह घोषणा की कि सैमसन टीम के मुख्य विकेटकीपर और संभावित ओपनर के रूप में शामिल होंगे।

टीम में वापसी का संघर्ष

31 वर्षीय सैमसन की वापसी लंबे समय से इंतजार की गई थी। पिछले कुछ समय में चयन न होने के कारण वह पृष्ठभूमि में थे, जबकि अन्य खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही थी। शुबमन गिल की हालिया फॉर्म डिप ने सैमसन के लिए दरवाजा खोला। टीम प्रबंधन ने उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग क्षमता को देखते हुए उन्हें शीर्ष क्रम में मौका देने का निर्णय लिया।

सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़

स्क्वाड घोषणा के तुरंत बाद, सैमसन ने इंस्टाग्राम पर राष्ट्रीय रंगों में अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा, "Colours will not fade, definitely!!!" इस संदेश के माध्यम से उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व और आगामी टी20 WC 2026 में प्रभावशाली प्रदर्शन करने का वादा जताया।

आखिरी मौके का फायदा उठाया

साउथ अफ्रीका सीरीज के अंतिम T20I में चोटिल गिल की जगह सैमसन ने ओपनिंग की और मात्र 22 गेंदों में 37 रन बनाकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। उनकी यह आक्रामक बल्लेबाजी टीम के शीर्ष क्रम में उन्हें मुख्य विकल्प के रूप में स्थापित करने में सहायक रही।

भारत का टी20 WC 2026 स्क्वाड

कप्तान: सुर्यकुमार यादव, उपकप्तान: अक्षर पटेल, खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन।