नई दिल्ली : तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने जो रूट को इंग्लैंड का प्रमुख खिलाड़ी बताया है जिसे ऑस्ट्रेलिया एशेज में शांत रखना चाहता है। सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का विशिष्ट अंग्रेजी खिलाड़ियों को निशाना बनाने का इतिहास रहा है, महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ ने मैचों से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर ध्यान केंद्रित करना एक परंपरा बना दी थी, जबकि कप्तान माइकल क्लार्क ने 2013-14 में 5-0 की सीरीज जीत के दौरान अपने गेंदबाजों को एलिस्टर कुक को बेअसर करने का निर्देश दिया था।

जैसे-जैसे पहला टेस्ट नजदीक आ रहा है रूट ने स्थानीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि उन्होंने अभी तक देश में टेस्ट शतक नहीं बनाया है। बोलैंड ने कहा, 'आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आउट करना चाहते हैं। अतीत में जब जो रूट कप्तान थे, तो आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश करना चाहते थे कि उनका प्रभाव कम से कम हो। इंग्लैंड के पास काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे।'

इंग्लैंड के पिछले एशेज ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान रूट को चार आउट करने वाले बोलैंड ने आगे कहा, 'उम्मीद है कि हम जो रूट और मध्यक्रम के खिलाड़ियों को शांत रख पाएंगे।' बोलैंड से शुरू में इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए रिजर्व के रूप में खेलने की उम्मीद थी। हालांकि कप्तान पैट कमिंस और साथी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के चोटिल होने के कारण अब वह पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई एकादश का हिस्सा होंगे। बोलैंड और मिशेल स्टार्क के साथ 31 वर्षीय अनकैप्ड विशेषज्ञ तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट भी शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'जाहिर है कि आप जोश और पैट जैसे दो बेहतरीन खिलाड़ियों को मिस नहीं करना चाहेंगे। हमारे गेंदबाजी स्टॉक काफी समय से मजबूत रहे हैं - कोई भी जगह नहीं बना पाया है। यह एक रोमांचक समय होने वाला है। एक-दो नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। वे अनुभवहीन खिलाड़ी नहीं हैं। ब्रेंडन 31 साल के हैं, उन्होंने काफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला है, और उन्हें अपना खेल पता है। उन्हें पता है कि बड़े मंच पर अपने हुनर ​​को दिखाने के लिए उन्हें क्या करना होगा।'