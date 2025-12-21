स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में इंग्लैंड को 82 रनों से हराकर न सिर्फ एशेज सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली, बल्कि लगातार तीसरी बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में पहुंचने की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ाया। इस जीत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को अंक तालिका में शीर्ष पर बनाए रखा और 2027 में लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल की दौड़ में उनकी स्थिति और मजबूत कर दी। वहीं, इंग्लैंड के लिए यह हार WTC फाइनल की राह और कठिन बना गई है।

एडिलेड में निर्णायक जीत, एशेज पर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

एडिलेड ओवल में खेले गए टेस्ट में इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रनों का मुश्किल लक्ष्य मिला था। इंग्लिश टीम पूरी कोशिश के बावजूद दूसरी पारी में 352 रनों पर सिमट गई। स्कॉट बोलैंड ने आखिरी दिन निर्णायक विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलाई। इस जीत के साथ कंगारू टीम ने पांच मैचों की एशेज सीरीज़ में 3-0 की बढ़त बना ली और इंग्लैंड के “बैज़बॉल” अंदाज़ पर भी प्रभावी अंकुश लगाया।

WTC अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे

इस जीत का सबसे बड़ा फायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया इस साइकिल में अब तक खेले गए 22 टेस्ट में से छह में परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ICC के अनुसार, मौजूदा फॉर्म और पॉइंट्स प्रतिशत को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया 2027 में लॉर्ड्स में होने वाले WTC फाइनल में लगातार तीसरी बार पहुंचने की मजबूत स्थिति में है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भारत को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीता था।

इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ीं

एडिलेड टेस्ट की हार ने इंग्लैंड की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका दिया है। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम 27.08 प्रतिशत जीत-हार अनुपात के साथ स्टैंडिंग में सातवें स्थान पर है। इस साइकिल में इंग्लैंड ने आठ टेस्ट में सिर्फ दो मैच जीते हैं और पांच में हार का सामना किया है। अब उन्हें न सिर्फ एशेज के बाकी दो टेस्ट जीतने होंगे, बल्कि आगे आने वाले मुकाबलों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा।

इंग्लैंड का संघर्ष और सकारात्मक संकेत

हालांकि हार के बावजूद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बेहतर बल्लेबाजी दिखाई। ओपनर ज़ैक क्रॉली (85) और विकेटकीपर जेमी स्मिथ (60) की अर्धशतकीय पारियों ने टीम को संभाला। स्मिथ और विल जैक्स (47) ने पांचवें दिन के शुरुआती सत्र में संघर्ष किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग और गेंदबाजी के आगे यह प्रयास काफी नहीं रहा।

बोलैंड का प्रभाव और लियोन की चोट

मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मार्नस लाबुशेन ने स्लिप में शानदार कैच लेकर जैक्स को पवेलियन भेजा। इसके बाद स्कॉट बोलैंड ने जोश टंग को आउट कर जीत सुनिश्चित की। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया को नाथन लियोन की हैमस्ट्रिंग चोट से झटका लगा, जिसके कारण वे टेस्ट से बाहर हो गए।

बॉक्सिंग डे टेस्ट पर नजर

एशेज सीरीज़ का अगला टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में बॉक्सिंग डे पर खेला जाएगा। नाथन लियोन की फिटनेस पर सबकी नजर रहेगी। अगर वे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास टॉड मर्फी, मैथ्यू कुहनेमन या युवा स्पिनर कोरी रोचिचिओली जैसे विकल्प मौजूद हैं।