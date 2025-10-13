नई दिल्ली/वेलिंगटन : न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के कप्तान मिशेल सैंटनर और स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी केएफसी टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए ब्लैककैप्स टीम में शामिल किया गया है जबकि बेन सियर्स और केन विलियमसन इस श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रविंद्र चेहरे की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया श्रृंखला से बाहर होने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि सैंटनर हाल ही में हुई पेट की सर्जरी से उबर चुके हैं और शनिवार से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुरू होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला में टीम की कप्तानी करेंगे।

विलियमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर रहेंगे और रविवार, 26 अक्टूबर से तौरंगा में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की उम्मीद है। सीयर्स पिछले हफ्ते प्रशिक्षण के दौरान बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद इंग्लैंड श्रृंखला से भी बाहर रहेंगे। बाद में MRI स्कैन में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव का पता चला है, जिससे उबरने में तीन से चार हफ्ते लगेंगे। रवींद्र की जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले जिमी नीशम को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में चुना गया है। उनके साथ जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी और काइल जैमीसन की तेज गेंदबाजी टीम भी शामिल है।

माइकल ब्रेसवेल स्पिन विभाग में सैंटनर के साथ जुड़ेंगे जबकि ईश सोढ़ी पिछली टीम में नहीं थे। विज्ञप्ति के अनुसार, विकेटकीपर टिम सीफर्ट विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और उसी बल्लेबाजी इकाई में शामिल होंगे जिसने ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था। ब्लैककैप्स के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि यह श्रृंखला टी20 टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है। वाल्टर ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के बाद एक और विश्व स्तरीय टीम का हमारे यहां आना बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि हैरी ब्रुक और उनके टी20 खिलाड़ी कितना रोमांचक क्रिकेट खेलते हैं और मुझे यकीन है कि हमारे खिलाड़ी इस चुनौती का डटकर सामना करने के लिए उत्सुक हैं।'

वाल्टर ने रवींद्र और सैंटनर की वापसी का स्वागत किया और विलियमसन की वापसी को लेकर भी आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'मिशेल की वापसी बहुत अच्छी है। हमारे कप्तान होने के साथ-साथ वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सीमित ओवरों के स्पिनरों में से एक हैं और उनका कौशल और अनुभव टीम के लिए एक स्वागत योग्य अतिरिक्त होगा। इसी तरह, रचिन का भी स्वागत है, जो दुर्भाग्य से ऑस्ट्रेलिया दौरे से चूक गए थे और मुझे पता है कि वह इस श्रृंखला के लिए बहुत उत्साहित हैं।'

वाल्टर ने आगे कहा, 'केन को पिछले महीने एक छोटी सी चिकित्सा समस्या से उबरना पड़ा था और हम इस बात पर सहमत थे कि उन्हें वापसी के लिए शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए कुछ और समय चाहिए।' सीयर्स की अनुपस्थिति पर कोच ने कहा, 'पिछले मंगलवार को गेंदबाजी करते समय बेन को थोड़ी असुविधा हुई थी और उसके बाद हैमस्ट्रिंग में आई चोट के कारण वह इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में वह फिर से टीम में वापसी करेंगे।'

इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की टी20आई टीम :

मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर)।