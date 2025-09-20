स्पोर्ट्स डेस्क: संजू सैमसन (Sanju Samson) ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप-स्टेज मुकाबले में ओमान के खिलाफ भारत के लिए एक अहम पारी खेली, जहां उन्होंने 45 गेंदों पर शानदार 56 रन बनाए। 3 चौकों और 3 छक्कों से सजी उनकी यह पारी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के जल्दी आउट होने के बाद एक नाजुक मोड़ पर आई। सैमसन के संयमित रवैये ने पारी को संभाला और सुनिश्चित किया कि भारत को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मंच मिले।

अपनी पारी के दौरान सैमसन टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्कों की सूची में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) से आगे निकल गए। सैमसन अब 307 मैचों में 353 छक्कों के साथ सर्वकालिक सूची में चौथे स्थान पर हैं और उन्होंने धोनी के 405 मैचों में लगाए गए 350 छक्कों को पीछे छोड़ दिया है।

भारत के छक्के लगाने वाले दिग्गजों की सूची:

रोहित शर्मा - 463 मैचों में 547 छक्के

विराट कोहली - 414 मैचों में 435 छक्के

सूर्यकुमार यादव - 328 मैचों में 382 छक्के

संजू सैमसन - 307 मैचों में 353 छक्के

एमएस धोनी - 405 मैचों में 350 छक्के

सैमसन के लिए प्रतीकात्मक क्षण

यह उपलब्धि सैमसन के लिए विशेष महत्व रखती है। जिनकी तुलना अक्सर मध्य क्रम में अपनी पावर-हिटिंग क्षमता के लिए धोनी से की जाती रही है। इस दिग्गज फिनिशर को पछाड़ना सैमसन के इस प्रारूप में लंबे समय तक टिके रहने और निरंतरता को दर्शाता है, खासकर भारतीय टीम में वर्षो से उतार-चढ़ाव भरे अवसरों के बाद। इस उपलब्धि के साथ सैमसन ने भारत के सबसे प्रभावशाली टी20 बल्लेबाजों में अपनी जगह पक्की कर ली है। साथ ही एशिया कप 2025 में अपने व्यक्तिगत सफर में एक यादगार अध्याय भी जोड़ दिया है।

