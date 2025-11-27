स्पोर्ट्स डेस्क : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही दिन टूर्नामेंट में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड तीन बार टूटा। शुरुआत गुजरात के उर्विल पटेल और आर्या देसाई ने सर्विसेज के खिलाफ 174 रन जोड़कर की। लेकिन कुछ ही घंटों में केरल की ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और रोहन कुन्नुमल ने इस रिकॉर्ड को 177 रनों की नाबाद साझेदारी के साथ तोड़ दिया। रोहन के तूफानी शतक और संजू की समझदारी भरी बल्लेबाजी ने केरल को पहले मैच में शानदार जीत दिलाई।

गुजरात की जोड़ी ने किया धमाका, फिर टूटा रिकॉर्ड

लखनऊ में खेले गए मुकाबलों के पहले दिन गुजरात के उर्विल पटेल और आर्या देसाई ने सर्विसेज के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 174 रन की साझेदारी दर्ज की, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई। उर्विल पटेल ने 31 गेंदों में तेज़ शतक ठोककर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आर्या देसाई ने भी संयमित बल्लेबाजी करते हुए अहम भूमिका निभाई। इस साझेदारी की बदौलत गुजरात ने आसानी से जीत हासिल कर ली।

संजू–रोहन ने रचा नया इतिहास

गुजरात द्वारा बनाए रिकॉर्ड को कुछ ही घंटों बाद केरल की ओपनिंग जोड़ी ने तोड़ दिया। ओडिशा के खिलाफ खेलते हुए संजू सैमसन और रोहन कुन्नुमल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए 177 रनों की नाबाद साझेदारी बनाई।

रोहन का शतक, संजू की सधी हुई पारी

रोहन कुन्नुमल – 121 रन, 60 गेंदें*

रोहन ने शानदार अंदाज़ में बल्लेबाजी करते हुए 10 चौके और 10 छक्कों की मदद से धुआंधार शतक जड़ा।

संजू सैमसन – 51 रन, 41 गेंदें*

संजू ने शांत स्वभाव से खेलते हुए रोहन को अधिक से अधिक स्ट्राइक देने पर ध्यान दिया। उनका उद्देश्य टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के साथ रोहन के आक्रामक खेल का समर्थन था।

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर चल रहे संजू ने यहां परिपक्वता दिखाते हुए सेकंड फिडल की भूमिका निभाई, जिससे केरल 101 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर सका।

तीन बार टूटा पहले विकेट की साझेदारी का रिकॉर्ड

पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड इस दिन तीन बार टूटा।

इससे पहले, 2023 में मनन वोहरा और अर्जुन आजाद ने चंडीगढ़ के लिए बिहार के खिलाफ 159 रन जोड़े थे।

2025-26 सीजन के पहले ही दिन

किशन लिंगदोह और अर्पित भटेवारा (मेघालय) – 157 रन

उर्विल पटेल–आर्या देसाई (गुजरात) – 174 रन

संजू सैमसन–रोहन कुन्नुमल (केरल) – 177 रन

इस तरह दिन खत्म होते-होते तीन नई पार्टनरशिप टॉप-लिस्ट में शामिल हो गईं।

ओडिशा बनाम केरल : मैच का पूरा हाल

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ओडिशा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 176 रन बनाए।

कप्तान बिप्लब सामंत्रे – 53 रन

केरल के एमडी निधीश – 4 विकेट

इसके बाद केरल के ओपनरों ने बिना विकेट गंवाए 177 रन बनाकर मैच को एकतरफा बना दिया और टीम को सीजन की बेहतरीन शुरुआत दिलाई।

