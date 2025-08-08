स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल के 2025 सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स के खेमे में तनाव की खबरे आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2026 की नीलामी इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। कप्तान संजू सैमसन ने नीलामी से पहले फ्रैंचाइजी से अलग होने की इच्छा जताई है।

सैमसन ने कथित तौर पर रॉयल्स को अपना अनुरोध भेज दिया है। या तो उन्हें ट्रेड किया जाए या रिलीज। जिससे उन्हें नीलामी में शामिल होने का मौका मिल सके। सैमसन के परिवार के सदस्यो ने खुले तौर पर कहा है कि 30 वर्षीय सैमसन अब फ्रैंचाइजी के साथ बने नहीं रहना चाहते। इस मतभेद की मुख्य वजह टीम में उनकी भूमिका से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।

सैमसन पारी की शुरुआत करना चाहते है और अपनी बल्लेबाजी क्रम खुद तय करना चाहते है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसी युवा प्रतिभाओ के उभरने से टीम के लिए यह मुश्किल हो गया है। सैमसन और फ्रैंचाइजी के बीच असहमति के कुछ और भी कारण हो सकते है।

हालांकि अंतिम निर्णय फ्रैंचाइजी को ही लेना है, क्योंकि उनका अनुबंध 2027 तक है। इससे फ्रैंचाइजी मुश्किल स्थिति में है। किसी ऐसे प्रमुख खिलाड़ी को टीम में रखना जो नाखुश है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब हो सकता है, लेकिन सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ी को, जिसे उन्होंने वर्षो से निखारा है, जाने देना भी एक मुश्किल फैसला है।

पिछले कुछ महीनो से सोशल मीडिया पर बाते चल रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स, सैमसन को साइन करने में दिलचस्पी रखती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स अपने कप्तान को बनाए रखने पर अड़ी है। रॉयल्स ने संभावित ट्रेड डील की तलाश में अन्य सभी फ्रेंचाइजी से संपर्क किया है।

