नई दिल्ली : क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 93वें भारतीय वायुसेना दिवस पर अपने खास अंदाज़ में देश के वीर आसमानी योद्धाओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना सिर्फ हमारे आसमान की नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं की भी रक्षा करती है। सचिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “भारतीय वायु सेना का हिस्सा बनकर गर्व है। भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! जय हिंद!”

हिंडन एयरबेस पर गूंजा जश्न

वायुसेना दिवस का मुख्य समारोह गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर आयोजित हुआ, जहाँ आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स और जमीन पर मार्च करती टुकड़ियों ने सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर ऑपरेशन ‘सिंदूर’ को भी विशेष श्रद्धांजलि दी गई, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है।

1932 से आज तक का गौरवशाली सफर

भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत की सहायक इकाई के रूप में हुई थी। आज यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में गिनी जाती है, जिसका मूल उद्देश्य भारत के वायुक्षेत्र की सुरक्षा और आपात स्थिति में हवाई युद्ध संचालन करना है।

क्रिकेट जगत से भी देशभक्ति की गूंज

सिर्फ सचिन ही नहीं, बल्कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और पूर्व ओपनर शिखर धवन ने भी वायुसेना को सलाम किया। गंभीर ने लिखा, “हमारे आसमान के रक्षकों को सलाम!” वहीं धवन ने कहा, “उन लोगों को नमन जो सच में आसमान के मालिक हैं - जय हिंद!”

टीम इंडिया का अगला मिशन

क्रिकेट मोर्चे पर, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी, जहां 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज़ और 29 अक्टूबर से 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। यह सीरीज़ अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज़ से बेहद अहम मानी जा रही है।